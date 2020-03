„The Masked Singer“ im Live-Ticker: Welcher Promi lässt in Folge 2 die Maske fallen?

„The Masked Singer“ geht in die nächste Runde. Nachdem in der vergangenen Woche bereits ein Promi seine Identität enthüllt hat, folgt heute eine weiter Demaskierung. Wir berichten im Live-Ticker.

Als der Dalmatiner* sich zum großen Finale der ersten Folge der zweiten Staffel von „The Masked Singer“* die Maske vom Kopf riss, staunte die dreiköpfige Jury nicht schlecht. Damit hatten sie nicht gerechnet. Desiree Nick, Lena Meyer-Landrut und Judith Williams waren die Tipps, die vom „The Masked Singer“-Rateteam*, bestehend Rea Garvey, Ruth Moschner und Gast-Jurorin Carolin Kebekus abgegeben wurden.

Doch in dem Hunde-Kostüm verstecke sich ein Promi, den wohl auch von den Fans nur die Wenigsten auf dem Zettel hatten. Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann entpuppte sich als Dalmatiner-Diva und musste als erste Teilnehmerin „The Masked Singer“ verlassen.

„The Masked Singer“: Elton als Gast-Juror in der zweiten Folge

Es bleibt also abzuwarten, ob die Jury in der zweiten Folge ein besseres Händchen beim Raten beweisen kann. Neben den festen Mitgliedern Garvey und Moschner, nimmt auch heute wieder ein Gast-Juror hinter dem Pult Platz. In der zweiten Folge von „The Masked Singer“ ist das niemand geringeres, als Moderator und ProSieben-Urgestein Elton.

Nach dem Ausscheiden des Dalmatiners sind noch neun maskierte Teilnehmer* übrig, die um den Pokal von „The Masked Singer“ kämpfen beziehungsweise singen dürfen. Interessant wird wohl wieder der Auftritt des Faultiers, das sich in Windeseile als Zuschauerliebling etabliert hatte. Das könnte auch daran liegen, dass mehrere Zuschauer auf Twitter den Verdacht äußerten, hinter dem Faultier könnte Moderatoren-Legende Stefan Raab* stehen.

„The Masked Singer“: Mysteriöse Auftritte in der ersten Folge - wer steckt hinter Roboter und Drache?

Aber auch der nächste Auftritt des mysteriösen Roboters*, der in der ersten Folge die Jury mit Operngesang überraschtem wird von vielen Fans wohl heiß erwartet. Ähnlich mysteriös bleiben auch die Göttin*, die sich in der vergangenen Woche an „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin versuchte und der Drache*, der trotz seines bedrohlichen Aussehens mit einem Madonna-Song zu glänzen wusste.

Mit dabei sind darüber hinaus auch noch der Wuschel* und der Hase, welche vor allem durch ihr süßes Aussehen punkten konnten, das Chamäleon*, hinter welchem sich nach Meinung von Gast-Jurorin Carolin Kebekus Didi Hallervorden versteckt, sowie Kakerlake* und Fledermaus*.

Wer in der zweiten Folge seine Maske fallen lassen und seine geheime Identität offenlegen muss, erfahren Sie ab 20.15 Uhr hier in unserem Live- Ticker. Wann die sechs Folgen immer kommen, lesen Sie in unserer Sendetermin-Übersicht für „The Masked Singer“* nach.

