"TheTaste": "Der reißt uns den A*** auf!" Wer ist der prominente Gast-Koch, vor dem die Coaches zittern?

In der sechsten Folge der Sat.1-Koch-Show "The Taste", lässt ein prominenter Gast-Koch Frank Rosin, Roland Trettl, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann vor (Ehr-) Furcht zittern. Wer ist der Meisterkoch, der die Coaches samt Teams in Panik versetzt?

München - Selbst die erfahrenen Promi-Köche Frank Rosin, Roland Trettl, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann sind plötzlich ganz klein mit Hut, angesichts des hochkarätigen Gast-Jurors, der sich in Folge sechs der Sat.1-Koch-Show "The Taste" angekündigt hat, wie nordbuzz.de* berichtet. "Der reißt uns den A**** hier auf", meint Frank Rosin leicht panisch. Und sogar der sonst so entspannte Roland Trettl jammert: "Ich komme mir gerade vor wie bei der Gesellenprüfung."

+ Deutscher Drei-Sterne Koch herrscht in Rom: Heinz Beck © picture-alliance / dpa Vor wem die Coaches der Sat.1-Koch-Show "The Taste" in (Ehr-) Furcht erstarren? Niemand Geringeres als Meisterkoch Heinz Beck wird in der Folge mit dem Motto "Bella Italia" die Löffel der Kandidaten bewerten. Dieses Thema liegt Heinz Beck, wie keinem Zweiten. Der aus Friedrichshafen stammend Gast-Juror gilt als einer der besten deutschen Köche im Ausland. Und das zu Recht: Heinz Becks Restaurant „La Pergola“ hält seit zwölf Jahren drei Sterne, was es zum einzigen Drei-Sterne-Restaurant Roms macht.

+ Ein herrlicher Blick auf Rom bietet sich von der Dachterasse des Restaurants "La Pergola" © picture-alliance / dpa Doch damit nicht genug: Spitzen-Koch Heinz Beck wurde tatsächlich bereits als "Bester Küchenchef Italiens" ausgezeichnet. Eine Würdigung, die für einen Deutschen eigentlich undenkbar ist. "Heinz Beck ist ohne Zweifel in der ganzen 'The Taste'-Familie der Allerallergrößte", lauten Frank Rosins bewundernde Worte. Diese Meinung teilt sein Kollege Roland Trettl: "Ist schon geil. Also solche Gastjuroren - BOAH!".

+ Die "The Taste"-Coaches: Roland Trettl, Frank Rosin, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann (v.l.n.r.) © Sat.1/Bene Müller

Doch das große Zittern inklusive Angst-Schweiß bei den Coaches und ihren Teams ist berechtigt.

An jedem Löffel hat der aktuelle Gast-Juror der Sat.1-Koch-Show "The Taste" etwas zu kritisieren:

"Ich persönlich hätte wahrscheinlich keine Tagliatelle gemacht." "Was zu vermeiden wäre, wäre der Knoblauchgeschmack!" "Die Limone ist zu süß." So lauten nur einige von Heinz Becks vernichtenden Kommentaren zu den Kreationen der Kandidaten.

Ob der Star-Koch aus Italien wirklich an allen "The Taste"-Kandidaten kein gutes Haar lassen wird, oder ob sich Heinz Beck doch von der einen oder anderen kulinarischen Schöpfung der ehrgeizigen Köche überzeugen lässt, erfahren Sie am Mittwoch, 14. November, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

