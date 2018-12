The Voice of Germany: Fieser Mark-Forster-Spruch gegen „Paddy“ Kelly nach heißem Auftritt

„The Voice of Germany“ biegt auf die Zielgeraden ein - wenig zimperlich drückt Mark Forster seinem Kollegen Michael Patrick „Paddy“ Kelly einen Spruch rein. Und: Es kommen zusätzliche Coaches.

„The Voice of Germany“: Fieser Spruch gegen „Paddy“ Kelly nach heißem Auftritt

Update vom 2. Dezember 2018: Es wurde ernst am Sonntagabend bei „The Voice of Germany“ mit den sogenannten „Sing-Offs“. Denn eine Woche später steigt schon das Halbfinale, am 16. Dezember dann das Finale.

Frotzeleien zwischen den Coaches gehören bei „The Voice of Germany“ dazu. Die sind mal nett-zärtlich, mal aber auch ein bisschen böse. Irgendwo dazwischen liegt ein Spruch, den Mark Forster am Sonntagabend gegen Michael Patrick Kelly loslässt. Und der bereits vorab durch den Trailer bekannt wurde.

„Das war so sexy, wir haben überlegt, ob wir Paddy vorher ins Bett schicken müssen“, witzelt Forster nach dem Auftritt von Diana Babalola mit dem Klassiker „Nutbush city limits“ (Ike & Tina Turner).

Bemerkenswert: Trotz seines bubihaften Aussehens ist Michael Patrick „Paddy“ Kelly sechs Jahre älter als sein 34-jähriger Coach-Kollege Mark Forster.

Paddy nimmt den Spruch jedenfalls gelassen und bricht in lautes Gelächter aus.

Mit den beiden Weltstars Dua Lipa und Jess Glynne stießen noch zusätzliche Coaches in die Teams.

„The Voice of Germany“: Bei Coach Michael Patrick fließen heute Tränen

Update vom 29. November 2018: Bei „The Voice of Germany“, dreht sich alles um die Stimme. Auch in der achten Staffel der beliebten ProSiebenSat.1-Castingshow beeindrucken und berühren die Teilnehmer Publikum und Coaches mit ihren Sangeskünsten. In der 13. Episode, die Donnerstagabend ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, sorgen zwei der männlichen Kandidaten in einer emotionalen Zweier-Battle für Gänsehaut bei Yvonne Catterfeld und Tränen bei Michael Patrick (40). Aber nur Michael Patrick allein bestimmt, wer von beiden in die nächste Runde kommt. Für den irisch-amerikanischen Sänger, der Mitte der 1990er Jahre mit der Kelly Family zum Star wurde, keine leichte Entscheidung.

Das alles geht aus dem Trailer hervor, der vorab veröffentlicht wurde. Es dürfte also spannend werden.

„The Voice“-Juror Michi Beck ist zum Heulen zumute

Update vom 05. November 2018: Auch wenn die Einschaltquote nicht stimmt: „The Voice of Germany“ geht weiter. In der sechsten Runde der Blind Auditions blieb vor allem die letzte Kandidatin im Gedächtnis: Mascha Winkels.

Die 28-Jährige performte den Song „Meine Soldaten“ von Maxim und haute damit alle um. Nicht nur das Publikum war begeistert, auch alle Juroren kämpften um die talentierte Kölnerin. Am Ende konnten Smudo und Michi Beck Mascha für ihr Team gewinnen.

Das Ungewöhnliche daran ist aber, dass Michi Beck nicht nur um die Kandidatin kämpfen musste, sondern auch mit seinen Emotionen: „Das war das erste Mal in dieser Staffel, dass ich echt heulen musste bei einer Blind Audition. Und jetzt könnte ich heulen vor Freude, weil du bist im Team Fanta.“

Nach der letzten Blind Audition geht es nun in den Battle Rounds weiter.

„The Voice“ verliert immer mehr an Zuschauern - aus diesem Grund: „Voll nervig!“

Berlin - „The Voice of Germany“ zählt zu Deutschlands beliebtesten Castingshows. Denn hier geht es um die Stimme und nicht ums Aussehen. Das finden vielen Zuschauer hierzulande gerecht und sympathisch. Seit 2011 flimmert die Sendung auf ProSieben und SAT.1 über die Bildschirme. Sieben Staffeln mit 118 Folgen wurden bislang ausgestrahlt. Seit dem 18. Oktober ist die achte Ausgabe des TV-Formats im vollen Gange und mit einem Marktanteil von 20,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein voller Erfolg. Das ist die eine Seite der Medaille.

The Voice verliert an Strahlkraft

Auf der anderen sieht es nicht mehr ganz so goldig aus - denn: Die diesjährige achte Staffel von „The Voice of Germany“ sei die mit dem schwächsten Auftakt aller Staffeln. Letztes Jahr war genau das Gegenteil noch der Fall. Wie das Medien-Portal meedia.de berichtet, ging „The Voice“ 2017 noch mit 4,3 Prozent mehr Zuschauernin der sogenannten relevanten Zielgruppe an den Start und lieferte damit das beste Staffel-Debut seit 2012.

The Voice of Germany: Respektlose Neuerung kostet Sympathiepunkte

Michael Patrick Kelly (40) ist der Neuzugang im Coaching-Quartett, dass sich ausYvonne Catterfeld (38), den Musikern Smudo (50) und Michi Beck (50) von den „Fanta Vier“ sowie Mark Forster (34) zusammensetzt. Im letzten Jahr saß nochSamu Haber (42) auf seinen Platz. Im vorletzen Jahr war noch Andreas Bourani (35) mit an Bord. Seit ihrer Teilnahme an der Sendung haben The BossHoss Probleme beim Gang über den Weihnachtsmarkt. Sie erlebten ein fast schon zu krassen Popularitätsanstieg und stiegen nach der dritten Staffel aus.

Hängt der diesjährige Zuschauerschwund etwa mit den wechselnden Coaches zusammen? Oder liegt es vielleicht an der wenigen sympathischen Neuerung, dass sich die Jury in ihren Sesseln erst gar nicht mehr zu Kandidaten umdreht, die von ihnen nicht als „gewollt“ gebuzzert wurden? Diese Änderung wurde 2016 eingeführt und von vielen Fans der Sendung als respektlos empfunden.

Kandidaten-Filmchen bei The Voice of Germany zu langatmig

Doch in diesem Jahr scheint einige Zuschauer etwas ganz anderes aufzuregen, wie sich zahlreichen Kommentaren zur Sendung auf „The Voice“-Facebook-Seite entnehmen lässt. Die Rede ist von den Einspielern. Jenen Filmchen, die die private Seite der Kandidaten dem Studiopublikum und Fernsehzuschauern vorstellen. „Viel zu lang“, und deshalb „voll nervig“, wie so mancher Voicist findet. Die Angelegenheit wurde auch auf Twitter heiß diskutiert. " Eine Zuschauerin wundert sich: "Seit wann stehen bei 'The Voice' eigentlich die Einspieler statt der Auditions im Vordergrund? Kein Wunder, dass die Quoten sinken."

In der Regel vergehen 30 Minuten Sendezeit bis ein Werbeblock kommt. In dieser halben Stunden bekam das Publikum in der vierten Episode der aktuellen Staffel nur drei Kandidaten zu hören. Zu wenig, nach Meinung der Zuschauer. Die Lösung könnte der Kommentar einer verärgerten Zuschauerin liefern, den sie auf Twitter absetzte: „Verkürzt die Sendung um mindestens eine Stunde und lasst die ellenlangen Storys der Kandidaten weg. Das braucht wirklich keiner."

