The Walking Dead: So heißt das neue Spin-off mit Rick und Michonne

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) in der Serie „The Walking Dead“ © AMC

Nach „The Walking Dead: Dead City“ und „The Walking Dead: Daryl Dixon“ kommt 2024 auch noch „The Walking Dead: Rick and Michonne“. Dazu gibt es nun ein erstes Logo und die Bestätigung des Titels. Hier sind die wichtigsten spoilerfreien Informationen dazu.

Das dritte Spin-off, das nach dem Ende von „The Walking Dead“ gestartet wird und auf Darsteller aus der Mutterserie setzt, soll relativ simpel „The Walking Dead: Rick & Michonne“ heißen und tauchte in den USA nun schon auf einer Landingpage beim Streamingdienst AMC+ auf.

Dort findet man auch eine neue, etwas kürzere Zusammenfassung, wie ComicBook.com berichtet: Die Liebesgeschichte von Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) wird von einer anderen Welt verändert. Getrennt durch Distanz. Durch eine unaufhaltsame Macht. Können sie einander finden und sein, wer sie einst waren, in einer Situation, die anders ist, als alles, was sie kannten? Sechs Folgen sollen 2024 bei AMC und AMC+ starten. Was mit den beiden Figuren passiert ist und wie es um die anderen Spin-offs steht lesen Sie bei Serienjunkies. (Adam Arndt)