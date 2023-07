The Walking Dead: Welche Figur wollte Serienerfinder Robert Kirkman eigentlich früh töten?

Von: Adam Arndt

Teilen

Die Darsteller aus der US-Serie „The Walking Dead“ © AMC

Wenn es nach Serienerfinder Robert Kirkman gegangen wäre, hätte man in der TV-Version von „The Walking Dead“ eine Figur relativ schnell aus dem Verkehr gezogen, wie er bei der San Diego Comic-Con erzählte. Es kam bekanntlich jedoch anders...

Robert Kirkman, dessen Comicreihen „The Walking Dead“, „Outcast“ und „Invincible“ allesamt schon zu TV-Serien wurden, hatte am Samstag bei der San Diego Comic-Con noch ein eigenes Panel in Hall H, nachdem am Freitag das „TWD“-Franchise schon im größten Saal der Convention war. Moderiert wurde dieses vom EW-Chefredakteur Patrick Gomez.

Kirkman wollte eine anderen Ablauf als im „The Walking Dead“-Comic

Kirkman meinte dabei, dass er jede Adaption individuell behandelte, bei der Zombiesaga hatte er jedoch besonders große Fantasien und Vorhaben, die sich vielleicht als Schuss in den Ofen herausgestellt hätten. „Bei ,The Walking Dead‘ war ich viel jünger und rücksichtsloser. Ich war ziemlich verrückt.“ Laut eigener Darstellung ging er zu den Autoren und befahl ihnen, eine besonders wichtige Figur zu töten. Um welchen „The Walking Dead“-Charakter es sich handelte und was dann geschah, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)