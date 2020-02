"The Witcher": Neue Schauspieler bekannt - Ist "Star Wars"-Urgestein Mark Hamill dabei?

Fans hoffen, dass Mark Hamill eine Rolle in "The Witcher" bekommt.

Die Produktion der 2. Staffel von "The Witcher" ist im vollen Gange. Netflix hat deshalb die neuen Schauspieler angekündigt - doch waren das wirklich schon alle?

Netflix hat neue Details zur 2. Staffel von "The Witcher" bekannt gegeben.

Doch Fans stellen sich nur eine Frage: Wird Mark Hamill ebenfalls eine Rolle bekommen?

Die 1. Staffel von "The Witcher" ist erst seit Dezember 2019 verfügbar und die Fans freuen sich jetzt schon auf die Fortsetzung. Entsprechend versorgt Netflix die Abonnenten regelmäßig mit neuen Ankündigungen zur Serie. Die neueste davon betrifft die Schauspieler, denn neben den Figuren Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) werden viele neue Figuren die Handlung bereichern.

Netflix kündigt neue Schauspieler für 2. Staffel von "The Witcher" an

Die meisten neuen Gesichter stehen bei "The Witcher"* definitiv nicht zum ersten Mal vor der Kamera. Stattdessen handelt es sich größtenteils um namhaftere Darsteller, die schon in mehreren Film- und Serien-Produktionen mitgewirkt haben. Mit dabei ist unter anderem Kristofer Hivju (Tormund Riesentod in "Game of Thrones")*, dessen Auftritt als Nivellen von Netflix nun sicher bestätigt wurde.

Weitere Schauspieler sind:

Schauspieler Bekannt aus diesen Produktionen Rolle in "The Witcher" Kristofer Hivju "Game of Thrones" (Tormund Riesentod) Nivellen Yasen Atour "Robin Hood" (Mutton) Coen Agnes Bjorn - Vereena Paul Bullion "Peaky Blinders" (Billy Kitchen) Lambert Thue Ersted Rasmussen "Sunday" (Jonas) Eskel Aisha Fabienne Ross "The Danish Girl" Lydia Mecia Simson "Britain's Next Top Model" Francesca

"The Witcher"-Fans hoffen auf Rolle für Mark Hamill

Eine Vermutung der Fans bleibt bislang allerdings unbestätigt: So soll dem "Star Wars"-Star Mark Hamill Gerüchten zufolge ebenfalls eine Rolle angeboten worden sein - und diese ist definitiv nicht unbedeutend: Wie das Portal Redanian Intelligence vermutet, könnte in der 2. Staffel von "The Witcher"* die Figur Vesemir auftauchen. Dabei handelt es sich um einen älteren Hexer, der Geralt von Riva zum Schwertkämpfer ausgebildet hat.

Unklar ist bislang allerdings auch, ob Vesemir wirklich Teil der neuen Staffel sein wird oder nicht. Netflix könnte sich diese Ankündigung aber noch etwas aufsparen, da es besonders erfreulich wäre, wenn die Rolle tatsächlich an "Star Wars"-Urgestein Mark Hamill gehen würde.

