„The Witcher“: Netflix äußert sich zum Starttermin der 2. Staffel

Staffel 2 von „The Witcher“ auf Netflix verzögerte sich wegen der Coronavirus-Pandemie. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für die Fans.

Seit dem Debüt von „The Witcher“ auf Netflix ist mittlerweile über ein Jahr vergangen. Eine 2. Staffel steht schon lange fest, doch die Produktion wurden mehrmals verzögert. Nicht nur die Coronavirus-Pandemie* erschwerte die Dreharbeiten, auch Hauptdarsteller Henry Cavill verletzte sich dummerweise am Bein und musste eine Weile aussetzen. Nachdem die Dreharbeiten kürzlich aber beendet wurden, hat Netflix nun eine weitere gute Nachricht für alle „The Witcher“-Fans.

„The Witcher“ Staffel 2: Netflix bestätigt Release-Zeitraum

+ Geralt von Riva (Henry Cavill) kehrt bald in Staffel 2 von „The Witcher“ zurück. © Netflix/Katalin Vermes

Netflix hat bestätigt, dass die 2. Staffel von „The Witcher“ Ende 2021 starten wird. Das hat Co-CEO und Chief Content Officer des Unternehmens, Ted Sarandos, in einer Investoren-Präsentation verraten (via Deadline). Ein genaues Datum nannte er jedoch nicht. Weitere Verzögerungen sollte es aber nicht mehr geben, da sich Staffel 2 aktuell nur noch in der Postproduktion befindet. Neben „The Witcher“ sollen auch „You“ und „Cobra Kai“ im vierten Quartal des Jahres fortgesetzt werden.

„The Witcher Staffel 2: Was wir bisher wissen

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zu Staffel 1 von „The Witcher“ +++

Ein großer Kritikpunkt an der 1. Staffel von „The Witcher“ war die Erzählstruktur, die mehrere Zeitebenen umfasste. Für viele Zuschauer war dies jedoch sehr verwirrend, weshalb Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich für die nächste Season in dieser Hinsicht Besserung versprach.

Am Ende der Staffel 1 treffen Geralt und seine Ziehtochter Cirilla (Freya Allan) erstmals aufeinander. Der offiziellen Beschreibung für die 2. Season zufolge, bringt der Hexer Ciri an den sichersten Ort, den er kennt: Zur Hexerburg Kaer Morhen, in der Geralt ausgebildet wurde. In Staffel 2 tauchen Figuren auf, die auch Fans der „The Witcher“-Spiele kennen, darunter Vesemir (Kim Bodnia), Eskel (Ersted Rasmussen) und Lambert (Paul Bullion). Die Serie und die Spiele stehen allerdings nicht in Verbindung zueinander – beide sind eigenständige Adaptionen der Romanvorlage des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

