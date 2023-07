Totalschaden! Davina und Shania Geiss erneut in Autounfall verwickelt

Von: Sina Koch

Davina und Shania Geiss scheinen kein Glück mit Autos zu haben – immer wieder gibt es Probleme mit ihren Fahrzeugen. Lesen Sie hier, wie es erneut zum Unfall kam:

Auto-Drama bei den Geissens: Die Millionärstöchter Davina und Shania Geiss sind erneut in einen Unfall verwickelt. Erst im Januar ging der kostbare Luxus-Porsche der Geissens in Flammen auf. Die nächste Auto-Tragödie ereignete sich im April, als Shania bei einer Fahrstunde Davinas Felge kaputt fuhr. Die Pechsträhne scheint nicht abzureißen – es folgt ein weiterer Unfall!

Die Töchter von Robert und Carmen Geiss zeigen jetzt in ihrer Instagram-Story Bilder von Shanias verbeultem Range Rover.

Die Geissens haben einen luxuriösen Fuhrpark – darunter auch einen teuren SUV. Die Töchter von Robert und Carmen Geiss zeigen jetzt in ihrer Instagram-Story Bilder von Shanias verbeultem Range Rover. (sik)