Tränen-Drama beim "Bachelor"! Schmeißt diese Kandidatin hin?

Dass Bachelor Sebastian Preuss so viele Küsse verteilt, macht den Kandidatinnen sehr zu schaffen.

Tränen, Eifersucht - und zu viele Küsse? Bachelor Sebastian Preuss knutscht sich munter durch die Kandidatinnen-Gruppe. Doch eine von ihnen ist sichtlich enttäuscht.

Das Melodrama in Mexiko findet einfach kein Ende: Schon mehrfach flossen bei "Der Bachelor" auf RTL die Tränen. Grund dafür ist nicht unbedingt das Gezicke in der Mädels-Villa - das spielte in der TV-Show auf RTL immer weniger eine Rolle. Nein, das Geknutsche von Sebastian Preuss irritiert die Frauen.

Vor allem Bachelor-Kandidatin Wioleta hat ordentlich daran zu knapsen: In einem Einzel-Interview bricht die 28-Jährige in Tränen aus. Der sensiblen Brünetten scheint das Verhalten von Sebastian Preuss sehr nahezugehen. Ob das Model nun endgültig hinschmeißt? Lesen Sie die ganze Geschichte bei den Kollegen von msl24.de*.

