Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen „Schlag den Star“ und RTL-Trampolinshow

Von: Volker Reinert

Am Freitag gingen bei ProSieben und RTL zwei actionreiche Shows zur Primetime auf Sendung. So lieferten sich „Schlag den Star“ und die Trampolinshow „Big Bounce“ ein spannendes Quotenduell. Wer gewann?

Köln - In der kultigen ProSieben-Show „Schlag den Star“ traten am Samstagabend (19. August) die beiden Schauspieler Heiner Lauterbach (70) und Uwe Ochsenknecht (67) live im Kölner Studio bei Moderator Elton (52) in bis zu 15 Spielen gegeneinander an. Parallel sendete der Kölner Sender RTL eine neue Ausgabe von „Big Bounce - Die Trampolinshow“ und den Moderatoren Daniel Hartwich (45) und Wolff-Christoph Fuss (47). Beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren konnten beide Formate nicht überzeugen, doch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte eine Sendung die Nase vorn.

RTL schmiert mit „Big Bounce“ ab - ProSieben gewinnt Quotenduell der privaten Sender

Laut DWDL-Zahlenzentrale sah es für die RTL-Trampolinshow am Samstag zur Primetime nicht sonderlich gut aus. Das mag verwundern, da die „Big Bounce“-Ausgabe am 22. Juli noch herausragende Einschaltquoten holen konnte und die Konkurrenz vernichtete. Doch gegen „Schlag den Star“ hatte „Big Bounce“ am Samstagabend keine Chance bei der jüngeren Zielgruppe. Die RTL-Show schauten 0,24 Millionen TV-Zuschauer, was einem Marktanteil von mageren 6,9 Prozent entspricht.

Etwas besser sah es für ProSieben aus. Die Live-Sendung mit Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht, die bis 1:40 Uhr in den Sonntagmorgen (20. August) ging, schalteten im Schnitt 0,28 Millionen Menschen ein. Dies entspricht einer Quote von 10,2 Prozent. Somit konnte „Schlag den Star“ das Quotenrennen bei den privaten Sendern für sich entscheiden.

Interessant: Ein öffentlich-rechtlicher Sender holte sowohl beim Gesamtpublikum, als auch in der jüngeren Zielgruppe fantastische Quoten.

Einschaltquoten für das Fernsehen: In Deutschland wurden die Einschaltquoten am 1. April 1963 zum ersten Mal gemessen. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für das Messen der Einschaltquoten zuständig, und dies im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH. (AGF steht für Arbeitsgemeinschaft Videoforschung; bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung). Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern in Deutschland, mit ihrem Hauptsitz ist Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

ARD holt mit „Gefragt - Gejagt“ beste Einschaltquoten in der jüngeren Zielgruppe zur Primetime

Die Überraschung des Abends: Die von Alexander Bommes (47) moderierte Quizshow „Gefragt - Gejagt“ konnte auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen komplett überzeugen und holte sich den Primetime-Tagessieg. Mit 0,58 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 16,9 Prozent holte die Ratesendung eine hervorragende Quote.

Mit „Schlag den Star“ und „Big Bounce“ schickten die privaten Sender ProSieben und RTL zwei actionreiche Shows ins Quotenrennen am Samstag (19. August) zur Primetime. © Screenshot: joyn.de/ „Schlag den Star“ Folge vom 19. August 2023 & RTL

Und auch beim Gesamtpublikum sah es für das Erste hervorragend aus: Mit 3,80 Millionen Zuschauern und einer Einschaltquote von 20,4 Prozent konnte sich das Quiz auch dort den Primetime-Sieg sichern. Schlagersängerin Kerstin Ott passierte ein peinlicher Patzer bei „Gefragt - Gejagt“, als sie ausgerechnet bei einer Musikfrage die Antwort nicht wusste. Verwendete Quellen: dwdl.de