Heftige Explosion bei „Die Geissens“: Davina Geiss in Lebensgefahr 

Aus dem Nichts explodiert der Porsche der Geissens. Davina versucht das Feuer zu löschen und atmet währenddessen gefährlich viel Rauch ein. Dabei hätte sie sterben können, ist sich die Millionärstochter sicher.

Monaco – Blaulicht, Rauchschwaden und Davina Geiss (19) mit Sauerstoffmaske im Rettungswagen: Es sind heftige Szenen, die Fans am Pfingstsonntag bei „Davina & Shania – We love Monaco“ zu sehen bekommen. Mit Tränen in den Augen und zitternden Händen erzählt die Millionärstochter von der traumatischen Nacht.

Davina Geiss unter Schock: Porsche fängt Feuer – keiner wollte ihr helfen

„Papa hat mich gebeten, noch was für ihn zu machen“, beginnt Davina Geiss zu erzählen. Jemand muss ihr Auto fahren, weil Shania (18) keinen Führerschein hat. „Deswegen hat meine beste Freundin mein Auto gefahren. Und ich hab dann Papas Porsche gefahren, von einer Tiefgarage in die andere – und dann kam die komplette Katastrophe“.

Denn der Porsche fängt plötzlich Feuer – zuerst war es nur ein Funke, dann brennt das ganze Auto in der Garage aus. „Ich habe wirklich keine Luft mehr bekommen. Das war schwarz. Schwarzer Rauch – überall. Überall Rauch“, so Davina völlig neben der Spur. Sie und ihre beste Freundin klingeln beim Hausmeister, doch, der will ihnen nicht helfen. „Jetzt stehen hier 50 Leute und nicht einer davon wollte uns helfen“.

Die beiden jungen Mädchen sind völlig überfordert, den Feuerlöscher können sie nicht bedienen. Also versuchen sie das Feuer mit Sand zu löschen. „Als dann Rauch überall war, dann kamen langsam Menschen und haben uns angeschrien und haben es auf uns geschoben“, erzählt die Millionärstochter völlig unter Schock. „Ich kann nicht mehr. Ich bin so am Zittern“.

Die örtliche Feuerwehr rückt mit 15 Autos und mehreren Rettungswagen an. „Am Anfang dachte ich, ich hab nichts“, so Davina Geiss (18). Doch sie muss mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Währenddessen sitzt Shania Geiss seelenruhig zu Hause und passt auf den gemeinsamen Hund auf. Als sie den Anruf ihrer Schwester bekommt, bricht eine Welt für sie zusammen. „Für mich war das wirklich ein Schock“. Als Davina nicht mehr an ihr Handy geht, fährt sie sofort ins Krankenhaus.

Davina Geiss unter Schock: Sie muss nach der Autoexplosion mit Sauerstoffmaske ins Krankenhaus. © RTL2/Davina & Shania – We Love Monaco Folge 8 vom 29. Mai 2023

Nach vier Stunden mit Sauerstoffmaske sind Davinas Blutwerte wieder in Ordnung und auch ihre Lunge ist wieder rauchfrei. „Ich glaube, das war wirklich das Schlimmste, was mir in meinen Leben passiert ist. Ich bin auch sehr traumatisiert und schockiert von der Situation“.

Sie ist sich sicher: Wenn sie länger in der Garage geblieben wäre, wäre sie irgendwann umgekippt und dort sogar gestorben. „Zu wissen, dass ich da sterbe hätte können, ist der größte Schock, den man haben kann“, so Davina. „So sieht man auch, wie schnell ein Leben enden kann und dass man wirklich jeden Tag dankbar sein kann, um zu leben“.

Aus dem Nichts explodiert der Porsche der Geissens. Davina versucht das Feuer zu löschen und atmet währenddessen gefährlich viel Rauch ein. Sie hätte sterben können, ist sich die Millionärstochter sicher. (Fotomontage) © RTL2/Davina & Shania – We Love Monaco Folge 8 vom 29. Mai 2023

