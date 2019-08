„Two and a Half Men“: Überraschendes Comeback mit Charlie Sheen?

Kommt es zu einem unerwarteten Comeback der US-Kultserie „Two and a Half Men“? Charlie Sheen und ein deutscher Schauspielkollege sollen einen Plan haben.

München - Viele Serienfans weltweit würden jubeln: Die US-Kultserie „Two and Half Men“ könnte ein überraschendes Comeback feiern. Mittendrin soll der einstige Star der Serie stehen: Skandal-Schauspieler Charlie Sheen (53).

Die Gerüchte ins Rollen brachte ein deutscher Schauspiel-Kollege: Pedro Lopez Martinez (46), der mit „Alarm für Cobra 11“ dem deutschen TV-Publikum bekannt ist. Wie die Bild (Artikel hinter Bezahlschranke) berichtet, haben sich Sheen und Lopez Martinez bei der „Comic Con“ in Dortmund angefreundet und sich nun erneut getroffen, dieses Mal in London. Lopez Martinez tritt unter anderem auch als Charlie-Sheen-Double auf.

Lopez Martinez über das Treffen: „Wir haben dort gemeinsame Pläne ausgeheckt.“

Charlie Sheen zurück bei „Two and a Half Men“? So soll das Comeback laufen

Im Zentrum des neuen Treffens sollen Pläne zum Comeback der Kultserie gestanden haben. 2015 endete diese nach zwölf Staffeln, Sheens Figur war schon nach der achten Staffel nicht mehr Teil der Serie. Sheens wurde nach diversen Eskapaden entlassen.

In Staffel zwölf ließen die Macher der Serie schließlich auch Sheens Figur sterben, ohne ihn selbst zu casten. Laut Lopez Martinez kein Problem für einen Neuanfang: „Charlie hat die Story schon im Kopf: Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um seinen Halbbruder in Spanien zu suchen. Charlie trifft dort auf mich, mit gleichen Klamotten und gleichem Stil wie er, nur jünger. Er findet die Idee so genial und will sie mit Chuck Lorre besprechen.“

Gibt Sheen Comeback bei „Two and a Half Men“? „Charlie ist so heiß auf seine alte Rolle“

Bis zuletzt galten der Erfinder der Erfolgsserie und Sheen als zerstritten. Lopez glaubt dennoch an eine überraschende Wende: „Der Charlie ist so heiß auf seine alte Rolle, der macht alles für das Comeback.“ Sheen selbst äußerte sich bisher nicht zu den Plänen.

