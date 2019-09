Extrem-Veränderung: „Two and a half Men“-Hauptdarsteller kaum wiederzuerkennen

Als Alan Harper dürfte Jon Cryer vielen aus „Two and a Half Men“ bekannt sein. Heute erkennt man den bekannten US-Schauspieler kaum wieder.

Los Angeles - „Two and a Half Men“ war ein großer Erfolg. In zwölf Staffeln begleiteten die Macher das Leben von Charlie Harper und Co. in 262 Episoden. Immer dabei war natürlich auch Charlies Bruder, Alan Harper, der eine zentrale Rolle in der Serie spielte und mit dem Erfolgsformat zwei Emmys gewann. 2015 sollte es mit „Two and a Half Men“ aber vorbei sein - und seitdem hat sich der Schauspieler gehörig verändert. Hätten Sie ihn wiedererkannt?

Jon Cryer: So hat sich der „Two and a Half Men“-Darsteller verändert

Obwohl die Kultserie aus den USA nicht mehr gedreht wird, ist Schauspieler Jon Cryer weiterhin im Filmgeschäft aktiv. Seit dem Ende von „Two and a Half Men“ hat er in vielen Produktionen mitgespielt, auch als Regisseur probierte sich der bekannte US-Amerikaner aus. Doch während sein Gesicht aus „Two and a Half Men“ vielen durchaus bekannt vorkommen dürfte, sieht er heute ganz anders aus.

+ So kennen wir Jon Cryer aus „Two and a Half Men“. © picture alliance / dpa / Paul Buck

„Two and a Half Men“: So sieht Jon Cryer heute aus

Von den Kopfhaaren scheint bei Jon Cryer heute nicht mehr viel übrig zu sein, dafür trägt der Schauspieler hin und wieder Bart. Für viele Fans dürfte dieser Anblick daher sehr ungewöhnlich sein - denn erst auf den zweiten Blick erkennt man, welches bekannte Gesicht hinter diesem Instagram-Schnappschuss steckt.

Vor kurzem machte „Two and a Half Men“ aber eher mit traurigen Nachrichten Schlagzeilen. So starb ein bekannter Star der Serie dieses Jahr wegen einer heimtückischen Krankheit, auch eine Schauspielerin der Show verstarb kürzlich. Zeit also, das Geschehene Revue passieren zu lassen - so war die letzte Folge von „Two and a Half Men“ (*merkur.de).

