Unfaire Unterstützung bei „Wer wird Millionär?“: Günther Jauch hilft bei Telefonjoker ordentlich nach

Von: Diane Kofer

Eine „Wer wird Millionär?“-Kandidatin drohte an der 16.000-Euro-Frage und somit dem Einzug ins Finale des 3-Millionen-Specials zu scheitern. Günther Jauch versuchte mit allen Mitteln zu helfen.

Hürth – Die 16.000-Euro-Frage ist in der aktuellen „Wer wird Millionär?“-Woche besonders wichtig. Im 3-Millionen-Special bildet diese Gewinnsumme die Grenze, die über den Einzug ins Finale am Donnerstagabend entscheidet. Dass Günther Jauch (67) in kritischen Momenten gerne einmal unterstützend unter die Arme greift, ist bekannt. Dieses Mal half er beim Telefonjoker aber ungewöhnlich viel nach.

Frage im Voraus vorgelesen: Günther Jauch unterstützt Kandidatin beim Telefonjoker

Schon die ganze Woche schickt RTL „Wer wird Millionär?“ ins Quotenrennen. Laura Scherzberg saß am Dienstagabend auf dem Ratestuhl – bei der 16.000-Euro-Frage wusste sie jedoch nicht weiter und musste ihren letzten Joker einsetzen. „Laut einer aktuellen Studie sind in etwa zehn Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland...?“ stellte allerdings ein Problem dar, wie der Moderator fand. „Wird schwierig. Was noch mal? Wie viel Prozent? Da muss einer sehr gut aufpassen“, fürchtete er und sicherte der Kandidatin sogar zu, ihr bestmöglich zu helfen.

Telefonjoker Frank Wille wurde von dem 67-Jährigen direkt seiner großen Verantwortung bewusst gemacht. „Es geht genau um die 16.000 Euro, die sie bräuchte, um in unser großes 3-Millionen-Finale am Donnerstag zu kommen“, schilderte er und fügte direkt hinzu: „Auf der anderen Seite ist die Frage doch so umfänglich, dass ich ihnen die Frage im Grunde schon im Voraus sage.“ Und tatsächlich: Schon bevor der gewohnte 30-Sekunden-Countdown startete, las Günther Jauch die Frage einmal vor. Nur die Antwortmöglichkeiten musste Laura Scherzberg später selbst ergänzen.

3-Millionen-Special bei „Wer wird Millionär?“ Die Variante von „Wer wird Millionär?“ findet aktuell zum zweiten Mal statt. Die drei Millionen Euro konnte bisher aber noch niemand knacken. Insgesamt gibt es vier Sendungen, in den drei ersten Ausgaben treten die Kandidaten unter „normalen“ Bedingungen an, um sich einen Platz im Finale – in Show vier – zu erspielen.

„Das gab es noch nie“: Fans von Günther Jauchs Unterstützung überrascht

Dass der gebürtige Münsteraner gerne einmal hilft, ist keine Überraschung. In der Regel gibt er aber eher kleine Tipps am Rande, um seine Spieler auf die richtige Fährte zu locken. Auch beim Telefonjoker teasert er öfter mal an, worum es in der folgenden Frage geht. Allerdings überrascht die Zuschauer, dass Günther Jauch wirklich die komplette Frage vorab vorgelesen hat. Auf X (ehemals Twitter) schreibt jemand verwundert: „Das gab‘s ja auch noch nie, dass Jauch dem Telefonjoker vorab die Frage vorliest.“

Laura Scherzberg wählte bei „Wer wird Millionär?“ den Telefonjoker. Moderator Günther Jauch las die Frage schon vor Start des Countdowns vor. © Screenshot: Wer wird Millionär?/ RTL

Wirklich helfen konnte der TV-Star der Kandidatin dadurch aber nicht. Ihr Joker tippte zwar auf die richtige Antwort C: arbeitssüchtig. Laura Scherzberg traute sich aber nicht, die Antwortmöglichkeit einzuloggen. Sie ging mit 8.000 Euro Gewinn nach Hause. Kurz nach ihr stand eine Kandidatin bereits bei der 500-Euro-Frage auf dem Schlauch. Beim Publikumsjoker lag nur eine einzige Frau falsch, die Günther Jauch vor allen bloßstellte. Verwendete Quellen: Wer wird Millionär?/ RTL