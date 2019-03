Komplett nass: Hübsche n-tv-Moderatorin lässt tief blicken

Auf Instagram zeigt sich die Motorsport-Expertin Verena Wriedt (n-tv) gerne mal von einer anderen Seite - so scheint sie neuerdings sehr angetan vom Wassersport.

Die „Promi Shopping Queen“ aus dem Jahr 2014 gilt als echter Rennsport-Profi. Dementsprechend ist sie normalerweise damit beschäftigt, PS - Das Automagazin bei n-tv zu moderieren - doch offenbar haben es Verena Wriedt nicht nur schnelle Schlitten und Klamotten angetan.

Die 44-Jährige lies nur wenige Stunden vor dem Weltfrauentag tief blicken und zeigte sich auf Instagram lediglich ausgestattet mit einem offenherzigen Oberteil und einer Wasserpistole.

Verena Wriedt: Moderatorin von n-tv verrät Lebensweisheit

Das Bild betitelte die Moderatorin mit den philosophischen Worten: „Life is a gift. Not a guarantee. Make the most of it.“ (zu deutsch: Das Leben ist ein Geschenk. Keine Garantie. Mach‘ das Beste daraus).

Die Berlinerin schien ihr Motto sehr ernst zu nehmen und tatsächlich das Beste aus einer augenscheinlich feucht-fröhlichen Wasserschlacht mit einem unbekannten Gegner gemacht zu haben - das Bild zeugt von großem Spaß.

Auch die zahlreichen anderen Fotos in Wriedts Instagram Feed sind durchaus ansehnlich:

