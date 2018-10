Eine harte Probe: Vorschau zum ORF-"Tatort: Her mit der Marie"

Im ORF-„Tatort: Her mit der Marie“ arbeiten sich Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) Schritt für Schritt voran. Eine Vorschau.

Im näheren Umkreis von Wien bietet sich den Ermittlern der Sonderkommission am Rande eines Feldweges ein verwirrendes Bild: Eine vorerst nicht identifizierbare, verbrannte Leiche wird gefunden. Der oder die Täter haben es der Polizei gezielt schwer gemacht, dahinterzukommen, was sich abgespielt hat. Mit allen Mitteln arbeiten sich Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im ORF-„Tatort: Her mit der Marie“ (Regie: Barbara Eder) Schritt für Schritt voran.

Doch müssen sie nicht nur klären, was passiert ist und wer der Tote ist. Der Fall stellt auch ihre Beziehung als Kollegen und Freunde auf eine besonders harte Probe. Schließlich ist Bibi Fellner auch in diesem Fall so ziemlich das genaue Gegenteil einer Vorzeige-Polizistin. Und durch ihre mitunter sehr speziellen Entscheidungen, die von keiner Dienstvorschrift gedeckt werden, bringt sie Oberstleutnant Moritz Eisner so manches Mal in eine prekäre Lage. Und so wird „Her mit der Marie!“ immer wieder von dramatischen Situationen überschattet, die durch das Aufeinanderprallen von tiefem Vertrauen und Misstrauen entstehen. Zudem macht sich Eisner noch ganz andere Sorgen – er hat das Gefühl, dass Fellner wieder heimlich Alkohol trinkt.

So kommt erst nach und nach bei den Ermittlungen ans Licht, dass der Geldbote vom „Dokta“ (Erwin Steinhauer), einem alteingesessenen Wiener Großkriminellen, überfallen wurde. Es ging also sehr wahrscheinlich um eine ordentliche Summe Geld. Nur: Wer ist allen Ernstes so lebensmüde, ausgerechnet den „Dokta“ zu berauben? Das fragen sich in diesem Fall nicht alleine die Ermittler, sondern auch der auf Vergeltung drängende Bestohlene selbst.

Auch wenn Bibi Fellner gerne auf Wegen abseits des Brennpunktes ermittelt und dadurch Eisner auf die Palme bringt – sie macht es stets mit Charme, Diplomatie und einem gewinnenden Lächeln. Das ungleiche Paar entwickelt sich trotz aller Gegensätze zu einem tollen Team. Eines, in dem der Eine für den Anderen im Ernstfall Kopf und Kragen riskiert. Es lohnt sich diesen „Tatort“ nicht nur wegen des spannenden Falls und der herausragenden Ermittler anzusehen, auch die Musik spielt diesmal eine große Rolle – alle Fans des Austropops kommen voll auf ihre Kosten.

