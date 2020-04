"Wage es nicht" auf Netflix: Bekommt der Cheerleader-Thriller eine 2. Staffel?

Seit dem 20. März ist auf Netflix eine neue Serie verfügbar, die sich wacker in den Top 10 der Plattform hält. Bekommt "Wage es nicht" auch eine 2. Staffel?

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von "Wage es nicht"+++

Die neue Serie "Wage es nicht" kommt bei den deutschen Netflix-Nutzern gut an.

kommt bei den deutschen Netflix-Nutzern gut an. Der Cheerleader-Thriller ist auch unter dem englischen Titel "Dare Me" bekannt.

bekannt. Fans hoffen nun auf eine 2. Staffel.

Netflix versorgt die Abonnenten schon seit Jahresbeginn mit einer neuen Serie nach der anderen und die meisten davon erfreuen sich großer Beliebtheit. Das kann auch in Bezug auf "Wage es nicht", beziehungsweise "Dare Me" behauptet werden. Der Cheerleader-Thriller hält sich schon mehrere Tage lang wacker in den Top 10 des Streamingdiensts* - und das, obwohl die Serie bereits seit dem 20. März zur Verfügung steht.

Nach der 1. Staffel haben die Macher noch lange nicht alle Fragen rund um die Figuren beantwortet, weshalb sich die Zuschauer zu Recht wundern, ob es eine Fortsetzung geben wird oder nicht.

Das ist die Handlung der neuen Netflix-Serie "Wage es nicht"

"Wage es nicht" dürfte insbesondere für Fans von Serien wie "Riverdale"* und "Élite"* interessant sein, denn auch in dieser Produktion werden die klassischen Probleme junger Highschool-Schüler mit einem brutalen Mordkomplott vereint. Das gesamte Werk basiert übrigens auf dem Buch "Dare Me" von Autorin Megan Abbott.

Darum geht es in "Wage es nicht": Die Cheerleader Addy (Herizen Guardiola) und Beth (Marlo Kelly) sind seit ihrer Kindheit unzertrennliche Freundinnen. Allerdings wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt, als das Cheerleader-Team einen neuen Coach (Willa Fitzgerald) bekommt. Während Addy den Neuzugang bewundert, steht Beth ihrer Trainerin misstrauisch gegenüber. Die von Anfang an sehr angespannte Situation beginnt schließlich zu eskalieren.

Lesen Sie auch: Nur noch bis zum 4. April - Diese Netflix-Filme verschwinden am Wochenende.

Wird es eine 2. Staffel von "Wage es nicht" geben?

Ob es eine Fortsetzung von "Wage es nicht" gibt oder nicht, hängt nicht allein von Netflix ab. In den USA erschien die Serie nämlich auf dem Sender USA Network, der die Entscheidung für oder gegen eine 2. Staffel womöglich auch von den TV-Einschaltquoten abhängig macht. Aktuell gibt es noch kein Statement, wie es mit "Wage es nicht" weitergeht. Die Buchvorlage von Megan Abbott würde allerdings genug Stoff für eine Fortsetzung bieten.

Auch interessant: Serien im April 2020 - Das sind die Highlights auf Netflix, Prime Video und Sky.

Video: Trailer zu "Wage es nicht"

Mehr erfahren: "Der Brief für den König" - Wird es eine 2. Staffel der Fantasy-Serie geben?

soa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.