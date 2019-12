Endlich! Trailer zum zweiten "The Walking Dead"-Spin-off da - kehrt Rick Grimes darin zurück?

"The Walking Dead" mit neuem Spin-off namens "World Beyond". (Symbolbild)

Das "The Walking Dead"-Universum wird erweitert: Nach "Fear The Walking Dead" kommt das zweite Spin-off namens "World Beyond". Dazu ist nun der Trailer erschienen.

Im Frühjahr 2020 startet das zweite Spin-off der erfolgreichen Zombie-Serie "The Walking Dead".

Nun ist endlich der offizielle Titel bekannt – "World Beyond" wird das, nach "Fear The Walking Dead", zweite Spin-off heißen.

Nun ist auch ein neuer Trailer erschienen, der eine Verbindung zu "The Walking Dead" und Rick Grimes offenbart.

"World Beyond": "The Walking Dead"-Spin-off sorgt mit Hinweisen für Aufregung

Während das Midseason-Finale der zehnten Staffel von "The Walking Dead" bei Fans für betrübte Gemüter sorgt, gibt es für alle Zuschauer der Kult-Serie nun aber einen Lichtblick: Mit einem zweiten Spin-off nach "Fear The Walking Dead" soll es schon im Frühling 2020 losgehen. Der Name ist bekannt, "World Beyond" soll die Serien heißen. Ein brandneuer Trailer verrät sogar Verbindungen zu "The Walking Dead" und damit auch zum Verschwinden von Rick Grimes.

Im Trailer ist ein Helikopter bei der Landung zu sehen, auf dessen Seite ein weißes Symbol aus drei Ringen sichtbar ist. Eine deutliche Verbindung zu "The Walking Dead", denn in einem derartigen Helikopter wurde Rick Grimes (Andrew Lincoln) in Staffel 9 abtransportiert. Die drei Kreise stehen für drei unterschiedliche Zivilisationen, die miteinander verbunden sind. Das verriet Scott M. Gimple, der für das gesamte "The Walking Dead"-Universum zuständig ist. Nun wird natürlich heftig spekuliert: Kehrt der "The Walking Dead"-Serienheld Rick Grimes etwa im Spin-off zurück?

Darum geht es in "The Walking Dead"-Spin-off "World Beyond"

Die Geschichte von "World Beyond" dreht sich laut einer Pressemitteilung um "zwei junge Protagonistinnen und konzentriert sich auf die erste Generation des Come-of-Age in der Apokalypse, wie wir sie kennen. Einige werden zu Helden. Einige werden zu Bösewichten. Am Ende werden sie alle für immer verändert sein. Aufgewachsen und in ihrer Identität verankert, sowohl gut als auch böse." So weit, so mysteriös.

Scott M. Gimple erläuterte die Handlung des neuen Spin-Offs so: "Es gibt ein großes Geheimnis im "Walking Dead"-Universum. All die Jahre haben wir nur einen winzigen Ausschnitt aus der Welt der wandelnden Toten gesehen. Es gibt eine ganze Menge da draußen. Das große Geheimnis ist, dass es die ganze Zeit über andere Zivilisationen gab, die die Apokalypse überlebt haben. Wir sahen Hinweise darauf in der siebten Staffel von The Walking Dead und nochmal in "Fear the Walking Dead", und jetzt sind wir dabei, in einer Reihe von verschiedenen Projekten viel mehr von der Welt zu zeigen."

