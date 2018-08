Wann läuft Promi Big Brother 2018? Alle Sendetermine der aktuellen Staffel

Wann läuft Promi Big Brother 2018? Wann müssen Fans heute zum Finale einschalten? Hier erfahren Sie alle Sendetermine der SAT.1-Show der aktuellen Staffel.

Update: Heute ist das Finale bei Promi Big Brother

Heute ist schon wieder der letzte Tag dieser Staffel Promi Big Brother. Vier Bewohner sind noch im Haus und kämpfen um den Sieg. Los geht es heute um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Update zum Sendestart: Sofortiger Kandidaten-Tausch

So schnell ging das noch nie: Der erste wollte schon nicht mehr, bevor die Show richtig angefangen hatte, also gibt es am zweiten Tag mit Umut Kekilli bei Promi Big Brother 2018 einen neuen Kandidaten.

Noch mehr Aufsehen erregt allerdings das, was die Kandidaten im Container erzählen. Das gilt zum Beispiel für eine traurige Geschichte von Silvia Wollny. Sie erzählt Details, die noch niemand über ihre Familie wusste. Derweil fragt sich die TV-Nation noch immer, ob es vielleicht doch noch die große Liebes-Enthüllung um die Kandidaten Daniel Völz und Chethrin Schulze gibt. Und auch Katja Krasavices Solo-Sex in der Badewanne wird derzeit heiß diskutiert. Langweilig ist diese Staffel also auf keinen Fall! Deshalb bieten wir Ihnen täglich die Highlights von Promi Big Brother 2018, so dass Sie keinen Skandal der Kandidaten verpassen.

Wir haben Ihnen außerdem eine Übersicht zusammengestellt,welcher Kandidat noch dabei ist und wer schon raus ist.Silvia musste bereits ebenso frühzeitig aus dem Container ausziehen.

Der Überblick: Promi Big Brother 2018

Trotz mäßiger Quoten bei Promi Big Brother 2017 gibt es auch in diesem Jahr wieder eine neue Staffel. Der Trailer zur neuen Staffel verspricht das, was wir von Promi Big Brother erwarten: 12 verwöhnte „Prominente“ werden aus ihrem Leben im Blitzlichtgewitter gerissen und von dem „großen Bruder“ in eine spärliche Unterkunft gepfercht. Dort müssen sie unbequeme Aufgaben erfüllen. Die größte Herausforderung ist aber wohl die Rundumüberwachung, für die zahlreiche Kameras sorgen. Von Zickereien bis Duschszenen wird alles eingefangen.

Die diesjährigen Moderatoren von Promi-BB 2018 Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47) freuen sich schon auf das TV-Spektakel:

Wann läuft Promi Big Brother 2018?

Am Freitag, dem 17. August, um 20:15 Uhr startet Big Brother wieder mit semi-bekannten Prominente und TV-Sternchen auf SAT.1. Reality-TV-Liebhaber müssen also diesen Sommer keinen Tag ohne Star-WG im Fernsehen auskommen, sondern können sich auf einen fließenden Übergang von der RTL-Show Sommerhaus der Stars, die am 18. August endet, zu Promi Big Brother 2018 freuen.

Fans dürfen gespannt sein auf Promi-BB 2018, denn bisher hat SAT.1 nur wenige Details bekannt gegeben. Hier lesen Sie bereits, welche Kandidaten bei Promi Big Brother dabei sind.

Wann ist das Promi-BB Finale?

Wer tritt die Nachfolge an von Selfmade-Millionär Jens Hilbert, der Promi Big Brother 2017 gewann? Im Finale an Tag 15, das am Freitag, dem 31. August 2018, live auf SAT.1 ausgestrahlt wird, werden wir es erfahren.

+ Internet-Phänomen Katja Krasavice (21) und DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) stehen bereits als Kandidaten fest. © © SAT.1/Marc Rehbeck

Alle Termine von Promi Big Brother 2018 auf einen Blick

Wann und wo läuft Promi Big Brother 2018? Wir schaffen den Durchblick, damit Sie nichts verpassen!

Die Sendezeiten auf SAT.1 und sixx für Promi-BB 2018 sind:

Datum Folge Start Ende Sender Freitag, 17. August 2018 Auftaktshow: Der Einzug (Start von Promi Big Brother) 20:15 23:15 SAT.1 Freitag, 17. August 2018 Late Night Show: Tag 1 23:15 00:25 sixx Samstag, 18. August 2018 Tag 1 00:40 03:25 SAT.1 Samstag, 18. August 2018 Tag 2 22:15 23:45 SAT.1 Samstag, 18. August 2018 Late Night Show: Tag 2 23:45 01:00 sixx Sonntag, 19. August 2018 Tag 2 01:10 02:35 SAT.1 Sonntag, 19. August 2018 Tag 3 22:15 23:45 SAT.1 Sonntag, 19. August 2018 Late Night Show: Tag 3 23:45 01:25 sixx Montag, 20. August 2018 Tag 3 01:25 02:45 SAT.1 Montag, 20. August 2018 Tag 4 22:15 23:45 SAT.1 Montag, 20. August 2018 Late Night Show: Tag 4 23:45 01:35 sixx Dienstag, 21. August 2018 Tag 4 01:30 02:45 SAT.1 Dienstag, 21. August 2018 Tag 4 22:15 23:45 SAT.1 Dienstag, 21. August 2018 Late Night Show: Tag 5 23:45 01:25 sixx Mittwoch, 22. August 2018 Tag 5 01:40 02:55 SAT.1 Mittwoch, 22. August 2018 Tag 6 22:15 23:45 SAT.1 Mittwoch, 22. August 2018 Late Night Show: Tag 6 23:45 01:25 sixx Donnerstag, 23. August 2018 Tag 6 01:40 02:55 SAT.1 Donnerstag, 23. August 2018 Tag 7 22:15 23:45 SAT.1 Donnerstag, 23. August 2018 Late Night Show: Tag 7 23:45 01:25 sixx Freitag, 24. August 2018 Tag 7 01:30 02:45 SAT.1 Freitag, 24. August 2018 Tag 8 20:15 23:15 SAT.1 Freitag, 24. August 2018 Late Night Show: Tag 8 23:15 00:25 sixx Samstag, 25. August 2018 Tag 8 00:40 03:20 SAT.1 Samstag, 25. August 2018 Tag 9 22:15 23:45 SAT.1 Samstag, 25. August 2018 Late Night Show: Tag 9 23:15 00:55 sixx Sonntag, 26. August 2018 Tag 9 01:10 02:30 SAT.1 Sonntag, 26. August 2018 Tag 10 22:15 23:45 SAT.1 Sonntag, 26. August 2018 Late Night Show: Tag 10 23:45 01:25 sixx Montag, 27. August 2018 Tag 10 01:25 02:45 SAT.1 Montag, 27. August 2018 Tag 11 22:15 23:45 SAT.1 Montag, 27. August 2018 Late Night Show: Tag 11 23:45 01:25 sixx Dienstag, 28. August 2018 Tag 11 01:30 02:45 SAT.1 Dienstag, 28. August 2018 Tag 12 22:15 23:45 SAT.1 Dienstag, 28. August 2018 Late Night Show: Tag 12 23:45 01:25 sixx Mittwoch, 29. August 2018 Tag 12 01:40 02:55 SAT.1 Mittwoch, 29. August 2018 Tag 13 22:15 23:45 SAT.1 Mittwoch, 29. August 2018 Late Night Show: Tag 13 23:45 01:30 sixx Donnerstag, 30. August 2018 Tag 13 01:35 02:55 SAT.1 Donnerstag, 30. August 2018 Tag 14 22:15 23:45 SAT.1 Donnerstag, 30. August 2018 Late Night Show: Tag 14 23:45 01:25 sixx Freitag, 31. August 2018 Tag 14 01:25 02:40 SAT.1 Freitag, 31. August 2018 Tag 15 - Das Finale 20:15 23:15 SAT.1 Freitag, 31. August 2018 Late Night Show: Tag 15 - das Finale 23:15 00:25 sixx Samstag, 01. September Tag 15 - Das Finale 00:40 02:50 SAT.1

Gibt es einen Live-Stream zu Promi Big Brother 2018?

Die sechste Staffel von Promi-BB sehen Sie -anders als im letzten Jahr - wieder rund um die Uhr im 24-Stunden-Live-Stream auf PromiBigBrother.de. So verpassen Sie garantiert keinen Eklat!

Online-Doku „Promi Big Brother – Der Tag danach“

Wie SAT.1 bekannt gab, wird „Promi Big Brother – Der Tag danach“ als digitales Spin-off auf PromiBigBrother.de mit vier Folgen erstmals Bewohner in den ersten 24 Stunden nach ihrem Auszug begleiten.

Wie schlagen sich die Prominenten beim ersten Interview in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ auf sixx? Wie reagieren sie auf das Zuschauer- und Presseecho? Zu wem nehmen sie nach dem Auszug als erstes Kontakt auf? Ein Kamerateam begleitet die ersten Schritte der Promi-BB-Bewohner zurück ins normale Leben.

Was ist die Late Night Show bei Promi Big Brother 2018?

+ Langjähriger Experte von "Big Brother" Jochen Bendel moderiert gemeinsam mit Melissa Khalaj "Promi Big Brother – Die Late Night Show". © © sixx/Martin Saumweber

Direkt nach der Liveshow aus dem Promi Big Brother Haus geht es auf sixx weiter mit der "Promi Big Brother - Late Night Show".Jochen Bendel (50) und Melissa Khalaj (29) laden jede Nacht zur "Promi Big Brother" Live-Verlängerung ein. Das Duo wird gemeinsam mit dem Publikum und Studiogästen im Anschluss an die SAT.1-Show die nächtlichen Aktivitäten der Prominenten im Haus analysieren.

