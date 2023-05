„Wegflanken und Liegenlassen“: Absurder Sexismus bei RTL-Show erreicht Tiefpunkt

Von: Elena Rothammer

In dem Reality-TV-Format „Ex on the Beach“ geht es heiß her und unter den Kandidaten herrscht reger Partnerwechsel. Eine sexistische Aussage des Kandidaten Roman in der RTL-Sendung ging nun aber zu weit.

Mexiko – In dem RTL-Format „Ex on the Beach“ haben die Kandidaten nicht nur die Möglichkeit, in einer Villa neue Menschen kennenzulernen, sondern treffen auch immer wieder auf ihre Verflossenen, die nach und nach in der Show eintrudeln. Freizügigkeit und Partnerwechsel sind dabei keine Seltenheit. Ein sexistischer Spruch des Teilnehmers Roman über seine Ex brachte nun aber eine Menge Ärger.

„Ex on the Beach“-Kandidat Roman macht sexistische Aussage über seine Ex

Bei „Ex on the Beach“ traf Roman wieder auf seine Ex-Freundin Lisa. Eigentlich hatten sich die beiden wieder vertragen. Als Mit-Kandidatin Carina nachhakte, ob er denn auch noch mal Sex mit ihr haben würde, ließ Roman allerdings einen respektlosen Spruch ab und meinte: „Ich würde sie einfach wegflanken und dann liegen lassen.“ Zwar verpackte er die Aussage als „Scherz“, bei seinen weiblichen Mitbewohnern kam dieser aber alles andere als gut an.

Schnell verbreitet sich der sexistische Kommentar in der Villa der Singles. Als Lisa die respektlosen Worte ihres Ex-Partners zu Ohren kommen, reagiert sie verständlicherweise verletzt. Eine erneute Aussprache mit Roman glättet allerdings die Wogen. Anstatt seine Aussage zu bereuen, war Roman jedoch sauer, dass sein Spruch weitergetratscht wurde.

Das sind die bisher bestätigten Kandidaten der vierten Staffel von „Ex on the Beach“ - Paulina Ljubas (26), ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin - Carina (23), „Are You The One?“-Bekanntheit - Chiara Antonella (25), Ex-“Love Island“-Teilnehmerin - Kimi (25), Reality-TV-Neuling - Jonny (29), ehemaliger „Temptation Island“-Verführer - Roman (23), Reality-TV-Neuling - Yasin Mohammed (31), ehemaliger „Temptation Island“-Kandidat - Dominik Brcic (25), ehemaliger „Temptation Island“-Verführer - Lisa, Reality-TV-Neuling - Gabriella (22), Reality-TV-Neuling

Auch Dieter Bohlen leisteste sich einen sexistischen Spruch über eine „Ex on the Beach“-Kandidatin

Doch Lisa ist nicht die erste „Ex on the Beach“-Kandidatin, die sich sexistischen Aussagen stellen muss. Jill Lange (22) war in der vergangenen Staffel Teil des RTL-Formats und nahm danach an DSDS teil. Dort fragte Kult-Juror Dieter Bohlen (69) prompt: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“

In dem RTL-Format „Ex on the Beach“ ließ Roman einen sexistischen Kommentar über seine Verflossene ab und schockierte damit nicht nur seine Mitkandidaten © RTLplus / „Ex on the Beach“, Staffel 4 Folge 5

Ob der Sender irgendwann gegen solche Kommentare vorgeht, bleibt abzuwarten. Die vergangene DSDS-Staffel wurde in diesem Jahr jedoch nicht nur von dem Sexismus-Eklat überschattet, sondern stürzte auch ins Quoten-Tief. Verwendete Quellen: RTLplus / „Ex on the Beach“, Staffel 4 Folge 5