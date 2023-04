Welche Serien könnten bald abgesetzt werden?

Teilen

Akut absetzungsgefährdet: „American Auto“, „True Lies“, „Big Sky“ und „The Winchesters“ © NBC/CBS/ABC/The CW

Zahlreiche Network-Serien könnten die Upfronts 2023 im Mai nicht überstehen. Wir geben Euch einen Überblick, bei welchen Formaten die Absetzung droht. Mit dabei sind zum Beispiel „True Lies“, „Big Sky“ und „The Winchesters“.

Mitte Mai finden in den USA wie jedes Jahr die sogenannten Upfronts statt, wo die großen Networksender NBC, CBS, ABC, FOX und auch The CW ihr Herbstprogramm vorstellen. Es werden Serien abgesetzt, verlängert oder neu bestellt. In den letzten Jahren hat sich zunehmend eingeschlichen, dass viele der Networks ihre Entscheidungen schon einige Monate vor den Upfronts bekannt geben. Trotzdem gibt es auch diesmal wieder zahlreiche Wackelkandidaten, wo die Absetzung wie ein Damoklesschwert über den Formaten hängt, ohne bereits zugeschlagen zu haben.

Absetzungsgefährdet sind auf jeden Fall die Serien, die in den Einschaltquoten kein Rating über 0.50 holen, was heutzutage schon schwer genug scheint. Doch auch mit sehr viel niedrigeren Zahlen werden einige Verlängerungen durchgewunken. Oder ein Format läuft im Live-Fernsehen eher mäßig, aber dafür via DVR und VOD umso stärker - vielleicht hat es auch nur in der Syndication beziehungsweise im Export einen hohen Wert, wenn etwa die Nachfrage im Ausland höher ist als im Inland. So war es einst bei „Lucifer“, das in Deutschland beliebter war als in den USA. Welche Serien noch in der Gefahrenzone sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)