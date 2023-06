Wiedersehen mit dem Ex: Die zweite Staffel von „And just like that...“

Von: Josefin Schröder

Schuh-Shopping ist ihre Therapie: Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in der zweiten Staffel von „And just like that...“. © Sky Deutschland/ 2023 WarnerMedia Direct LLC/obs

Die berühmten New Yorkerinnen Carrie, Miranda und Charlotte sind zurück. Und nicht nur die, auch Samantha und Carries Ex Aidan haben in der zweiten Staffel von „And just like that...“, dem Nachfolger von „Sex and the City“, ein Comeback.

Seit vergangenen Donnerstag gibt es bei Sky die ersten beiden Folgen der neuen Staffel zu sehen. Immer donnerstags dürfen sich Fans der Freundinnen auf eine neue Episode der insgesamt elfteiligen Serie freuen.

Die erste Staffel von „And just like that...“ wollte vieles besser machen als ihr berühmter Vorläufer, wo hauptsächlich weiße, wohlhabende Frauen vorkamen – und das in der bunten Einwanderungsstadt New York. Die Besetzung wurde diverser, die Themen vielfältiger. An sich gut und längst überfällig, allerdings wirkte es an manchen Stellen zu strategisch, zu bemüht. Und natürlich fehlte Samantha (Kim Cattrall), die sich von ihrem neuen Wohnort London ausschließlich per SMS meldete.

„Wenn Staffel eins der Winter war, ist Staffel zwei der Frühling“, kündigte Regisseur Michael Patrick King an. Und tatsächlich kommt das neue Kapitel mit mehr Leichtigkeit daher. Langsam wird man mit dem neuen, erweiterten Freundeskreis von Carrie (Sarah Jessica Parker) warm und akzeptiert, dass sich die altbekannten Charaktere weiterentwickeln.

And just like that ist Aidan wieder da

Miranda (Cynthia Nixon) lebt ihr queeres Ich aus und zieht für die Beziehung zur nicht-binären Che Diaz (Sara Ramírez) vorübergehend nach Los Angeles. Charlotte (Kristin Davis) ist wie schon in Staffel eins weiterhin damit konfrontiert, dass ihre Töchter nicht so sein wollen, wie sie.

Währenddessen scheint Carrie die Trauer über den Tod von ihrer großen Liebe Mr. Big überwunden zu haben. Aus dem Kuss mit Podcast-Produzent Franklyn (Ivan Hernandez) am Ende der ersten Staffel werden regelmäßige Treffen – laut Carrie ist es allerdings nur Sex. Stürzt sich die Journalistin mit Mitte 50 wieder ins Datingleben? Bereits der Trailer verriet: Möbeldesigner Aidan Shaw (John Corbett), mit dem Carrie verlobt war und den sie zuletzt in Abu Dhabi trotz Mr. Big küsste, taucht wieder auf – zum Ärger der Fans, die Carrie neue Männer gegönnt hätten.

Ein weiteres Comeback hat Kim Cattrall in ihrer ikonischen Rolle als Samantha Jones – leider nur in einem Cameo-Auftritt am Telefon.

Selbst wenn einem die Protagonistinnen in ihrer neuen Lebensphase fremd und fern erscheinen, bietet die Serie zwei verlässliche Anker: Das nie langweilig werdende Großstadtleben in New York und die Mode. Die Kombinationen der Kostümdesigner sind gewagt, bunt und inspirierend. Alleine für die Entdeckung der „Pigeon Clutch“, eine Tasche in Form einer Taube, die Carrie in Folge zwei zu einem grauen Pilotenanzug trägt, lohnt sich das Einschalten für Modefans. (Josefin Schröder)