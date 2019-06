Wiener "Tatort":  Dubioser Mord in Politiker-Haushalt

Seit 20 Jahren spielt Harald Krassnitzer (58) den Wiener „Tatort“-Ermittler Moritz Eisner. Wir haben mit ihm über seine Rolle und den Fall "Glück allein“ gesprochen.

Im österreichischen „Tatort: Glück allein“ klären Ermittler Moritz Eisner und seine Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ein Blutbad in der Familie von Politiker Raoul Ladurner (Cornelius Obonya) auf. Das Ausmaß der sich offenbarenden Tragödie übersteigt jede Vorstellung.

Herr Krassnitzer, was macht den „Tatort“: Glück allein“ sehenswert?

Die stattfindenden Psychospiele finde ich faszinierend. Einerseits scheint schnell klar zu sein, wer der Täter ist, da sich jemand apriori verdächtig macht, auf der anderen Seite bleibt das, was tatsächlich passiert ist lange verborgen. „Glück allein“ regt zum Nachdenken über nicht zu ergründende Nebendetails an – ein legitimes Element in einem Krimi.

An mehreren Stellen fragt man sich: Warum? Wieso?

Das Warum entzieht sich in diesem Fall jeglicher Logik. Es gibt kein Motiv, nur einen durchgeknallten Geist. Einiges bleibt mysteriös. Die ausgelöste Verunsicherung regt unsere Fantasie an.

Ist der aktuelle Fall ein Spiegelbild des Verständnisses von Rechtsstaatlichkeit in Österreich?

Dass ihr Chef ihnen den Fall Ladurner vorenthalten will, lässt bei Eisner und Fellner die Alarmglocken klingeln. Da ist etwas, das anders abgehandelt werden soll, als es ihr Verständnis von Rechtsstaatlichkeit fordert. Sie fragen sich: Soll da etwas vertuscht werden?

Intuitiv hegt Eisner von Anfang an eine Abneigung gegen Ladurner. Passiert Ihnen so etwas auch?

Es gibt Menschen, die sind einem vom ersten Augenblick an unsympathisch. Der Umgang mit ihnen ist einem unangenehm und man möchte mit dieser Person nichts zu tun haben, weil da etwas ist das einen zutiefst berührt – etwas, das irgendwie komisch ist. Das Gefühl kann einen natürlich auch täuschen, da es etwas mit der persönlichen Geschichte zu tun hat.

So wie Fellner, bei der Ladurner im Gegensatz zu Eisner nicht gleich auf pure Abneigung stößt.

Genau. Ladurner erinnert Eisner im negativen Sinn an seinen Vater, der vom Menschentyp ähnlich war. Und deshalb weiß man nicht, ob es sich hier bei Eisner um berufliche Intuition oder einen Triggerpunkt seiner eigenen Geschichte handelt.

Was mögen Sie an Ihrer Rolle Moritz Eisner?

Was mir an ihm gefällt, ist seine Hartnäckigkeit. Er kann nicht loslassen, wenn er sich in eine Sache verbissen hat, auch auf die Gefahr hin, dass er sich in eine Sackgasse begibt. Auch mag ich seine Knatschigkeit und dass er sich manchmal ungehörig benimmt. Vor Hierarchien hat er keinen Respekt.

Sie spielen Moritz Eisner nun seit 20 Jahren. Sehen Sie in der Rolle noch Entwicklungspotenzial?

Natürlich. Er ist ein Mensch, der älter wird und dann Dinge anders bewertet. Dabei spielen Lebenserfahrung und Ängste eine Rolle, durch die die Figuren wachsen.

Wie war die Zusammenarbeit mit Regisseurin Catalina Molina, die zum ersten Mal einen „Tatort“-Dreh leitete?

Sie hat ein großes Feingefühl für die Figuren und schafft eine unbändige Bildkraft. Das sieht man schon in den ersten Szenen des Films. Sie sind merkwürdig und verdeutlichen: Hier wird etwas eingeläutet, gleich passiert etwas.

Haben Sie Angst vor dem Kommissarsruhestand?

Nein, weil ich alles als zyklisch betrachte und der Kommissarsruhestand damit etwas ist, was kommen wird. Ich setzte mich damit aber nicht auseinander, weil die Frage nicht im Raum steht.

Eine Kritik lesen Sie nach der Ausstrahlung auf hna.de/kultur