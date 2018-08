Jetzt offiziell: Diese Wollny-Tochter ist schwanger

Zum Start der neue Staffel von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 wird jetzt enthüllt: Diese Wollny-Tochter ist schwanger.

Vor einigen Tagen hatte Mama Silvia Wollny die große Nachricht bereits auf ihrem Facebook-Profil angekündigt: Eine ihrer Töchter ist schwanger. Von denen gibt es bekanntlich acht: Jessica (35), Sylvana (26), Sarafina (23), Sarah-Jane (19), Lavinia (18), Calantha (17), Estefania (16) und Loredana (14). Also war das Rätselraten groß, welche der Wollny-Damen Nachwuchs erwartet.

Die Wollnys: Tochter Calantha ist schwanger

Jetzt ist es raus: Calantha Wollny (17) ist schwanger. Nach einer tragischen Fehlgeburt vor zwei Jahren erwartet sie abermals Nachwuchs.

„Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich es natürlich als erstes Mama erzählt“, sagt Calantha der Bild-Zeitung. Zum Start der neuen Staffel von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ am heutigen Mittwoch auf RTL2 (ab 20.15 Uhr wieder neue Doppelfolgen) lüftet die Boulevardzeitung das Baby-Geheimnis im Hause Wollny.

Auf Facebook hatte Calanthas Mutter Silvia mit einem Ultraschallbild verraten, dass sie abermals Großmutter wird. Dazu schrieb sie: „Für mache ist der 13. ein Tollpatschtag, aber für mich ist er heute ein wunderschöner Tag mit tollen Neuigkeiten. Damit überraschte mich eine meiner Mädels, die jetzt auch zum 1. Mal Mama wird und sie ist schon im 5. Monat, also dauert es nicht mehr so lange bis sie ihr kleines Wunder im Arm halten kann. Bei uns wird es nie langweilig.“

Mit dieser Nachricht war bereits klar, welche Wollny-Tochter nicht schwanger sein kann: Nämlich Sylvana (26), die bereits die Tochter Celina-Sophie hat. In einer Instagram-Story verriet zudem Sarafina Wollny (23), dass sie auch kein Baby erwarte.

Calantha Wollny ist schwanger: Baby nach Negativ-Schlagzeilen

Nach einigen negativen Schlagzeilen macht Calantha ihrer Mutter Silvia mit dem Nachwuchs endlich wieder Freude. Im vergangenen Jahr machte sie mit einer Fehlgeburt, einer Irrfahrt mit dem Wollny-Mobil, einem Gerichtstermin und mit Jugendknast von sich reden. Silvia Wollny brachte ihre Tochter schließlich dazu, sich in Therapie zu begeben. Und die hatte offensichtlich Erfolg. Der InTouch verriet Silvia Anfang 2018: „Calantha machte letztes Jahr sehr viele Schlagzeilen. Sie ist in falsche Kreise abgerutscht. Aber sie hat sich wieder gut gefangen – sehr gut sogar. Und das zählt! Sie hatte genug Hände zur Hilfe, die sie aus dem Loch wieder rausgezogen haben.“

Ein der Töchter ist schwanger. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" laufen ab 1. August 2018, um 20:15 Uhr mit neuen Doppelfolgen bei RTL2.

Im September wird Calantha volljährig. Immerhin hat sie bereits einen Hauptschulabschluss in der Tasche, so dass einer Ausbildung auch nichts im Weg steht. Bei der Schwangerschaft steht Silvia voll hinter ihrer Tochter, verrät Calantha der Bild: „Ich bekomme jetzt schon so viele Tipps von ihr. Das ist eine riesige Hilfe für mich. Aktuell geht es mir sehr gut. Ich hoffe, dass das so bleibt.“ Was sie allerdings nicht verrät: Wer der Vater ihres Kindes ist.

Nach einer Fehlgeburt vor zwei Jahren - damals verlor Calantha das Kind im vierten Monat - wartete sie nun bis zum fünften Schwangerschaftsmonat, mit der Baby-Nachricht.

Neue Staffel von „Die Wollnys“ auf RTL2: Darum geht es in der ersten Folge

Die Wollny-Mädels Lavinia, Sarah-Jane und Sarafina sind fest entschlossen, endlich ihre Führerscheine zu machen und holen in einer Fahrschule sogar ein Angebot ein. Doch Mama Silvia hat große Angst, dass ihren Töchter beim Autofahren etwas zustoßen könnte und sucht nach allerlei Gründen, um sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Wer wird sich am Ende durchsetzen?

Lavinia, Sarah-Jane und Sarafina wollen endlich unabhängig sein und ihren Führerschein angehen. Sie befürchten mit dem Umzug in das neue Wollny-Heim nicht mehr mobil genug zu sein.

Allerdings stößt ihr Wunsch bei Mama Silvia auf Gegenwehr, denn finanziell sind so große Ausgaben momentan einfach nicht drin. Außerdem hat Silvia noch einen anderen Grund, den sie ihren Mädchen gegenüber nicht zugeben möchte: Als junge Frau war sie Zeugin eines schweren Autounfalls, der sie bis heute prägt.

Schwiegersohn in spe, Flo, möchte den drei Mädchen helfen, endlich selbst Autofahren zu lernen und gibt ihnen zur Vorbereitung Theoriestunden. Um ihr gelerntes Wissen in der Praxis zu testen, fahren sie gemeinsam zum Fahrübungsplatz. Doch als Silvia davon erfährt, ist sie so gar nicht begeistert. Sie bezichtigt Flo ein schlechter Autofahrer zu sein. Das will der nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Kann Silvia ihre Ängste überwinden und erlaubt ihren Töchtern den Führerschein zu machen?

