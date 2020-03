Nach „DSDS“-Aus von Xavier Naidoo: Jury-Nachfolger bei RTL steht fest - es ist ein absoluter A-Promi

Xavier Naidoo verlor seinen Jury-Posten bei „DSDS“. Jetzt steht der Nachfolger an der Seite von Dieter Bohlen und seinen Kollegen fest.

geriet in der Vergangenheit schon häufiger wegen fragwürdiger politischer Äußerungen in die Kritik. Wegen eines Videos verlor er seinen Posten als „DSDS“-Juror.

RTL verkündete nun, wer sein Nachfolger wird.

Update vom 19. März 2020: Nach dem doch überraschenden und kurzfristigen Aus von Xavier Naidoo bei der Jury von „DSDS“ gab es bereits etliche Kandidaten, die als Nachfolger für den Soul-Sänger gehandelt wurden. Jetzt ist offenbar klar, wer den Jury-Platz neben Chef-Juror Dieter Bohlen und seinen Kollegen einnehmen wird: Es soll Schlager-Star und „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen werden. Das berichtet der Fernsehsender RTL.

Bohlen hatte bereits in der letzten „DSDS“-Show, in der Naidoo schon nicht mehr Teil der Sendung war, angekündigt, dass die Jury in der kommenden Woche wieder zu viert sein werde. Jetzt wurden offenbar Nägel mit Köpfen gemacht.

Silbereisen heuert bei „DSDS“ an: So kam das Engagement zustande

Gegenüber der Bild erklärte Silbereisen über sein neues Engagement: „Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte und ich habe selbstverständlich zugesagt. In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird.“

Aßerdem zeigte Silbereisen, dass es für ihn eine Ehre sei mit Dieter Bohlen zusammenarbeiten zu dürfen: „Ich war noch ein kleiner Junge, als Dieter mit Modern Talking internationale Erfolge gefeiert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten darf. Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich! Ich habe jetzt schon Lampenfieber“, so Silbereisen.

Als weiteren Grund für seine Zusage nannte Silbereisen gegenüber dem Blatt, dass es in der aktuellen Staffel von „DSDS“ extrem viele Schlager-Sänger gebe.

Florian Silbereisen wird bereits am kommenden Samstag ab 20.15 Uhr seine Premiere in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ geben.

Nach DSDS-Rauswurf von Xavier Naidoo: Fan-Liebling zeigt sich als Jury-Mitglied - „Der Knall im All“

Update vom 19. März 2020: Die DSDS-Jury* ist momentan nur noch zu dritt. RTL dürfte das so bald als möglich ändern wollen. Doch wer ersetzt Xavier Naidoo, der sich mit rassistischen Aussagen aus der Show katapultierte?

DSDS: Nach Rauswurf von Xavier Naidoo - ersetzt ihn ein Fan-Liebling?

Ein Fan-Liebling bringt sich dafür in Stellung. Und wieso sollte der Sender nicht zuschlagen? Schließlich ist er doch den meisten Zuschauern grundsympatisch.

Menderes postet Foto als DSDS-Juror - und die Fans spielen verrückt

„Wie fändet ihr es, wenn ich einer Folge bei DSDS in der Jury wäre?“, fragt Dauergast Menderes Bagci auf Instagram und zeigt sich in einer Fotomontage als Teil der Show, „würde euch das gefallen?“

„Was für eine Frage?!“, platzt es direkt aus einer Userin heraus, „Natürlich JA!“ Mit dieser Euphorie steht sie nicht alleine da. „Das wäre mega!!“, schließt sich ein anderer weiblicher Fan an. „Das wäre der Knall im All“, schwärmt ein anderer in Anlehnung an Menderes‘ neue Single „Auf meinem Planeten“, die der Entertainer unlängst in der DSDS-Show präsentieren durfte.

„RTL bitte lass Menderes in der Jury sein. Bitte, bitte“, richtet sich eine Followerin direkt an den Sender. Gerüchte um Michael Wendler sind da schnell vergessen. Manche würden sich natürlich auch über den „Egal“-Sänger in der Jury freuen.

DSDS-Jury: Beerbt Menderes Xavier Naidoo? Joshua Tappe meldet sich wenig schmeichelhaft

Keine Frage, dem ehemaligen Dschungelkönig Menderes Bagci* fliegen die Herzen der meisten Zuschauer zu. An seiner musikalischen Qualifikation zweifeln einige dennoch. Menderes scheiterte schließlich unzählige Male in der Show. „Jetzt übertreibt er“, meldet sich sogar Kandidat Joshua Tappe zu Wort.

DSDS: Dieter Bohlen mit brisanter Aussage zu Xavier-Naidoo - „Nächste Woche werden wir ...“

Update vom 14.03.2020, 22.31 Uhr: Kurz vor Ende der Show äußert sich Dieter Bohlen zum Rauswurf von Xavier Naidoo. Es ginge bei DSDS um die Kandidaten, „wir suchen hier nicht den Superjuroren.“ Manche hätten das in den letzten Wochen vergessen. Weiter sagte der Poptitan: „RTL ist mein Team, für die arbeite ich seit 18 Jahren. Wir machen hier eine Unterhaltungssendung. Da geht es um Unterhaltung. Da geht es nicht um Hass und Hetze. Deshalb steht mein ganzes Team hinter der Entscheidung. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte.“ Er hofft darauf, „dass wir nächsten Samstag ganz normal weiter machen“ und kündigt auch eine Überraschung an: „Wir werden hier nächsten Samstag wieder zu viert sitzen!“ Die Fans sollen sich überraschen lassen. „Besser kann man das gar nicht formulieren“, findet Moderator Alexander Klaws.

DSDS (RTL): Dieter Bohlen kündigt Statement an

Update vom 14.03.2020, 21.20 Uhr: Wie denkt Dieter Bohlen über Xavier Naidoos umstrittenes Video und dessen Rauswurf aus der DSDS-Jury? In der vergangenen Woche sah sich letzterer wegen einiger heftiger Zeilen mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert (s.unten) und sorgte damit nicht nur bei den Fans der RTL-Castingshow für Aufregung. „Ja, das ist relativ wichtig für viele“, sieht auch Dieter Bohlen in der großen Superstar-Live-Show ein und erklärt, deshalb noch „etwas Bedenkzeit“ zu brauchen. Vorab hatte der Poptitan aber bereits angekündigt, sich noch an selben Abend zu dem Skandal um seinen Jury-Kollegen äußern zu wollen.

Update vom 14.03.2020, 20.32 Uhr: So glamourös und spektakulär RTL auch versucht, die erste Live-Show der aktuellen DSDS-Staffel zu inszenieren, ein bitterer Beigeschmack bleibt. Schließlich erschütterten Rassismus-Vorwürfe gegen Juror Xavier Naidoo die Castingshow bereits im Vorfeld und führten zur sofortigen Entlassung des Sängers (s. unten). So musste der neue Moderator und einstige DSDS-Gewinner Alexander Klaws tatsächlich ein Gesicht weniger hinter dem Jurypult begrüßen: „Die drei Plätze da vorne sind noch leer“, bittet der das verbleibenden Trio auf die Bühne - und tatsächlich betreten diese auch nur Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Superstar-Urgestein Dieter Bohlen. Letzterer hatte ja bereits im Vorfeld ein Statement angekündigt, um den Rauswurf des vierten Jurors Xavier Naidoo nach dessen umstrittenen Videos zu bewerten (s. unten). Von Alexander Klaws auf den Skandal und dessen Folgen angesprochen, erklärt Bohlen allerdings, noch nicht ganz fertig mit seiner Meinungsbildung zu sein: „Gib mir noch ne halbe Stunde Zeit und dann red ich darüber“, verspricht der DSDS-Jury-Chef. Es scheint sich also nicht nur wegen des eigentlichen RTL-Gesangswettbewerbs ein spannender Abend zu werden.

RTL schmeißt Xavier Naidoo raus: Vor großer Live-Show - Dieter Bohlen kündigt Statement an

Update vom 14. März 2020, 13.25 Uhr: Diese Nachricht schockierte am Mittwoch: Xavier Naidoo ist nicht länger Teil der RTL-Sendung „DSDS“. Wie der Sender vor wenigen Tagen erklärte, wurde der Sänger aus der Jury der Casting-Show geworfen. Doch was sagt Poptitan Dieter Bohlen zu den Vorwürfen gegenüber Naidoo?

Bislang blieb ein Statement des Jury-Mitglieds von „Deutschland sucht den Superstar“ aus, doch nun scheint sich der 66-Jährige endlich geäußert zu haben. Wie unter anderem Focus berichtet, soll der Musiker über Instagram erklärt haben: „Ich muss alle hören und mich informieren und dann rede ich. Es wird so viel Blödsinn geschrieben, da reihe ich mich nicht ein.“

Nach Rauswurf von Xavier Naidoo: Nun äußert sich Dieter Bohlen

Wie Bohlen offenbar weiter verdeutlicht, wolle er am Samstagabend in der großen Live-Show zu dem Thema Stellung beziehen. Demnach habe der 66-Jährige viele Gespräche geführt und wolle sich deshalb noch nicht zu dem Rauswurf seines Kollegen äußern.

Was genau Dieter Bohlen am Samstagabend in der großen Live-Show erklären will, ist nicht bekannt. Doch der Poptitan verdeutlicht bereits jetzt: „Ich werde nicht in das Blöken derer einstimmen, die die Hintergründe nicht kennen.“ In dem Statement, das nicht mehr auf der Instagram-Seite des RTL-Gesichts zu lesen ist, erklärt Bohlen weiter, dass die gesamte Jury seitdem etwas durch „den Wind“ sei.

RTL schmeißt Xavier Naidoo raus: Mehrere Stars halten aber zu ihm - DSDS im Ausnahmezustand

Update 12. März 2020, 9.30 Uhr: Wie geht es nun weiter mit „Deutschland sucht den Superstar“? Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird es zunächst mit den drei verbliebenen Juroren ab Samstag in den Liveshows weitergehen. Das erklärte eine RTL-Sprecherin. Eine Nachbesetzung sei „fürs Erste“ nicht geplant.

Währenddessen solidarisiert sich Schauspieler Til Schweiger mit Xavier Naidoo. Er kommentierte dessen Statement auf Instagram mit „100%“ und drückte auf „Gefällt mir“. ProSieben-Moderator Daniel Aminati gab der Stellungnahme von Naidoo ebenfalls ein Instagram-Herzchen. Und auch die bekannte ehemalige DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld (29) verteidigt Naidoo. Gegenüber Promiflash erklärte die Schlagersängerin: „Ich muss ehrlich sagen, so rassistisch finde ich seine Aussagen gar nicht. Im Gegenteil. Ich finde, dass das Ganze wie eine Friedensbotschaft klingt. (...) Ich hatte den Eindruck, dass er jeden dazu aufruft, besser aufeinander aufzupassen. Ich hab da auch keine aggressiven Vibes wahrgenommen". Sie könne nicht verstehen, wie RTL so einen kompetenten Musiker aus der Jury werfen könne.

Nach Hetze-Video: RTL schmeißt DSDS-Juror Xavier Naidoo raus

Update von 18.53 Uhr: RTL hat Xavier Naidoo rausgeschmissen! Der Sender ließ per Stellungnahme folgendes verlauten:

„Ein Clip, in dem Xavier Naidoo sich negativ über die vermeintlichen Missstände in Deutschland äußert, sorgt aktuell für Aufsehen. RTL distanziert sich in aller Form von den rassistischen Äußerungen und zieht jetzt die Konsequenz daraus: Xavier Naidoo ist nicht länger Teil der DSDS-Jury und wird ab Samstag, den 14. März, nicht mehr am Jurypult sitzen.“

RTL-Sprecherin Eickmeyer erklärte gegenüber der Bild: „Wir werden an diesem Samstag erstmal mit den drei verbliebenen Juroren in die Liveshows gehen.“

Update 17 Uhr: Rapper Smudo verschärft seine Kritik an Xavier Naidoo. Nach seinem Tweet fordert er dessen RTL-Aus. „Mit seinem Status als Vorzeige-Migrant beglaubigt Naidoo diese populäre und falsche These von Rechten. Nach dem Motto: Wenn der das sagt, kann es nicht unrichtig sein“, meinte der Star der „Fantastischen Vier“ im Gespräch mit der Bild. Künstler hätten insbesondere nach der Terrornacht von Hanau eine „besondere Verantwortung“.

Daher verlangt Smudo eine eindeutige Entschuldigung von Naidoo für dieses Video. „So lange er sich nicht klar und nachvollziehbar davon distanziert, ist er meiner Meinung nach weder als öffentlicher Künstler noch als Unterhalter bei RTL tragbar“, sagte er gegenüber der Bild.