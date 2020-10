Verurteilung nach Mord an Maria Baumer: Aktenzeichen XY greift Fall erneut auf - „Hatten wir im Studio einen Mörder sitzen?“

Rund eine Woche nach der Verurteilung im Mord-Fall Maria Baumer greift die Sendung „Aktenzeichen XY“ den Fall erneut auf. Der verurteilte Verlobte des Opfers hatte sich vor Jahren in der Sendung in Szene gesetzt.

Regensburg - Es ist war furchtbares Verbrechen, das sich in der Nacht zum 25. Mai 2012 nach Ansicht des Landgerichts Regensburg ereignet hatte. Der damals 26-jährigen Maria Baumer wurden Medikamente verabreicht, an denen sie starb. Im September 2013 wurde ihre Leiche von Pilzsammlern entdeckt. Jetzt, rund eine Woche nach dem Mordurteil gegen den damaligen Verlobten der jungen Frau greift nun auch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ den Fall erneut auf.

Moderator Rudi Cerne befasst sich in der Folge am Mittwoch (14. Oktober, um 20.15 Uhr) mit der Frage: „Hatten wir im xy-Studio tatsächlich einen Mörder sitzen?“, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Ermittler erhoffen sich in der aktuellen Ausgabe der ZDF-Sendung auch Hinweise im Fall eines Serientäters aus Berlin*. Auch ein Cold Case könnte durch die TV-Show* aufgeklärt werden. Gebissen, verprügelt und mit einem Messer getötet: ist der gesuchte Darshan Singh der Mörder einer jungen Mutter?

Aktenzeichen XY: Nach Verurteilung im Fall Maria Baumer - ZDF-Sendung greift Fall erneut auf

Während der Verlobte der jungen Frau beteuerte, mit dem Verschwinden der 26-Jährigen nichts zu tun zu haben, verurteilte das Gericht den 36-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe. Die Richter sind davon überzeugt, dass der junge Mann für eine Beziehung mit einer anderen Frau frei sein wollte. Heimtückisch und aus niederen Beweggründen tötete der Krankenpfleger demnach seine Verlobte in der Nacht zum 25. Mai 2012. Danach erschuf der Mann geradezu „lustvoll“, wie es Vorsitzender Richter Michael Hammer formulierte, ein Lügengebilde, um die Angehörigen zu täuschen.

Bemerkenswert sei auch der Auftritt des Verlobten in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“* wenige Monate nach dem Tod Baumers gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Dort habe er sich in Szene gesetzt und behauptet, sein Studium auf Eis gelegt zu haben, weil er sich nach dem Verschwinden seiner Verlobten nicht mehr konzentrieren könne. Der Krankenpfleger erhoffte sich in der damaligen Live-Sendung neue Hinweise zu dem Verbleib seiner Verlobten, Moderator Rudi Cerne* interviewte den jungen Mann neben der Schwester des Opfers.

Aktenzeichen XY: Der Verlobte setzte sich damals in ZDF-Sendung in Szene

Ende 2019 folgte die Wende: Der Verlobte wurde als Tatverdächtiger angeklagt. Im Laufe des Prozesses gab der Mann zwar zu, die Leiche verscharrt zu haben. Die Schuld am Tod der Frau wies er jedoch von sich. Sie habe die Tabletten wohl selber genommen.



Wenige Tage vor dem Urteil hatte Cerne die Entwicklungen im Fall Baumer als einzigartig bezeichnet. „Das gab es in der Geschichte von „Aktenzeichen XY“* noch nie“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der 62-Jährige führt seit 2002 im ZDF durch die Sendung, in der die Zuschauer den Ermittlern mit ihren Hinweisen helfen können, Verbrechen aufzuklären. *tz.de und heidelberg24.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.