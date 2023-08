ZDF gelingt Quoten-Wunder dank Film-Klassiker aus den 90ern

Teilen

Dem ZDF ist am Donnerstagabend ein echtes Quotenwunder gelungen. Dank eines alten Klassikers aus den 1990er Jahren lag der Sender zur Primetime noch vor dem Ersten.

Mainz – Dem ZDF ist am Donnerstagabend (17. August) zur Primetime ein überraschender Quotenerfolg gelungen. Laut DWDL ging die Zuschauerzahl während der gesamten Dauer der Ausstrahlung ab 20:15 Uhr steil nach oben. Damit lag der Sender ab ungefähr 21 Uhr weit vor dem Ersten mit „Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“ oder RTL mit „Gecheckt: Wie gut ist Tiefkühlkost wirklich?“ Doch mit welchem Programm konnte das ZDF dermaßen punkten?

Alter Klassiker wird zum Quotenerfolg für ZDF

Gezeigt wurde keine neue Produktion des ZDF, sondern ein mehr als 30 Jahre alter Klassiker aus den 1990er Jahren: „Pretty Woman“ mit Julia Roberts (55) und Richard Gere (73) lockte am Donnerstag (17. August) zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme. Überraschend, denn laut DWDL tun sich fiktionale Produktionen eher schwer damit, im Verlauf ihrer Sendezeit noch spürbar neue Menschen zum Einschalten zu bewegen. Grund dafür: Je weiter die Geschichte vorangeschritten ist, umso schwerer wird es, in die Serie oder den Film hineinzufinden.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Am Donnerstagabend ging die Kurve bei „Pretty Woman“ aber steil nach oben. Woran das liegen könnte? „Pretty Woman“ ist ein echter Filmklassiker und vielen Menschen schon bekannt. So können sie auch noch später im Film zuschalten, etwa nach dem Ende eines anderen Programms. Das lässt sich auch an der Verlaufskurve beobachten: Um 21:45 Uhr, nach dem Ende des „Wien-Krimi“ im Ersten, ging die Kurve des ZDF noch einmal steil nach oben.

„Pretty Woman“: Schon 1990 ein großer Erfolg

„Pretty Woman“ kam 1990 ins Kino und war damals schon ein Riesenerfolg. Die Liebeskomödie, in der Richard Gere und Julia Roberts einen Geschäftsmann und eine Prostituierte spielen, die sich ineinander verlieben, erhielt 1991 unter anderem den „People‘s Choice Award“. Die damals 23-jährige Julia Roberts verdankt dem Film ihren Durchbruch und wurde für den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert sowie mit einem „Golden Globe“ ausgezeichnet. Das Popduo Roxette bekam für den Titel „It Must Have Been Love“ zudem den Grammy für den besten Soundtrack.

Am Donnerstagabend zeigte das ZDF mit „Pretty Woman“ einen echten Klassiker unter den Hollywood-Filmen – und feierte damit einen beachtlichen Quotenerfolg. © IMAGO / Allstar

Auch am Mittwoch konnte sich das ZDF über einen Quotenerfolg freuen: So hatte „Aktenzeichen XY“ in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen deutlich die Nase vorn. Verwendete Quellen: DWDL