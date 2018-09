Ausstieg löste Shitstorm aus: Star aus ZDF-Kultserie durfte nicht weiterdrehen - weil sie schwanger war

Eine der Hauptfiguren der ZDF-Kultserie „Diese Drombuschs“ wurde in der letzten Staffel überraschend ersetzt - weil sie schwanger war, wie sie in einem Interview erzählt.

+ Diese Gesichter kennen noch viele ZDF-Zuschauer: Die Serie „Diese Drombuschs“, mit Witta Pohl (unten links) und Günther Strack (oben links) war damals Quotenknüller im ZDF. © Conny Gus dpa/lno Brahmsee - Von 1983 bis 1994 fieberten Millionen ZDF-Zuschauer bei der Kultserie „Diese Drombuschs“ mit. Die Serie um eine Großfamilie aus Darmstadt und ihre unzähligen Schicksalsschläge zog TV-Deutschland damals in ihren Bann. Neben bereits bekannten Schauspielern wie Günther Strack und Witta Pohl wurden Nachwuchstalente durch die Serie über Nacht zu Stars. So auch Sabine Kaack, die damals die Rolle der Marion Drombusch spielte.

In der letzten Staffel wurde die heute 60-Jährige überraschend durch Susanne Schäfer ersetzt. Was viele nicht (mehr) wissen: Kaack musste die Serie verlassen, weil sie schwanger war. Das erzählt die Schauspielerin, die derzeit im Hamburger Ohnsorg-Theater auf der Bühne steht, in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Ich durfte also nicht weiter drehen, nur, weil ich schwanger war“

„Ich wurde von heute auf morgen schwanger. Und von morgen auf übermorgen gefeuert. Dem Autor gefiel das nicht. Ich durfte also nicht weiter drehen, nur, weil ich schwanger war“, wird Kaack zitiert. Bei den Zuschauern löste der Ersatz damals einen regelrechten Shitstorm - wie man heute sagen würde - aus. „Die Zuschauer haben gegen meine Entlassung protestiert. Ich habe scheinbar etwas ausgelöst in der Gesellschaft“, erzählt Kaack weiter.

Von ihren damaligen Serien-Kollegen habe die Schauspielerin ihren Schilderungen zufolge damals keine Unterstützung erhalten. „Diese Zeit war schlimm für mich. Ich wurde gefeuert und von meinen Kollegen hat sich niemand mehr bei mir gemeldet.“ Sie hätte sich damals mehr Solidarität gewünscht, erzählt sie.

Heute lebt Sabine Kaack wieder in ihrer alten Heimat am Brahmsee in Schleswig-Holstein. Vor der Fernsehkamera stand sie in letzter Zeit selten. Stattdessen ist sie auf Theaterbühnen zu sehen.

