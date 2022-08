XY gelöst: Neuer Ableger von Aktenzeichen im ZDF

Sven Voss moderiert „XY gelöst“ im ZDF. © Bernd Kammerer/ZDF

Nach dem großen Erfolg von „Aktenzeichen XY“ zeigt das ZDF jetzt eine Ableger-Serie. In „XY gelöst“ geht es um gelöste Fälle. Lesen Sie hier, worum es in der ersten Folge geht:

Seit am 20. Oktober 1967 die erste Folge von „Aktenzeichen XY...ungelöst“ im ZDF ausgestrahlt worden ist, hat sich die Sendung zum deutschen Kulturgut etabliert. Da der Erfolg auch nach fast 600 Folgen noch anhält, folgt ein Ableger namens „XY gelöst“, in dem bereits aufgearbeitete Fälle genau beleuchtet werden – mithilfe von Experten und original Ermitteln. Die erste Folge wird am Freitag (5. August) ab 21:15 im ZDF ausgestrahlt.

MANNHEIM24 verrät, um welchen Mordfall es in der ersten Folge von „XY gelöst“ gehen wird.

In fast 600 Episoden haben die Moderatoren Eduard Zimmermann, Butz Peters, Sabine Zimmermann und aktuell Rudi Cerne dem Publikum wahre Verbrechen in die Wohnzimmer der Nation gebracht und dadurch oftmals entscheidende Hinweise erhalten. (dh)