„Zusätzlicher Druck“: Diesen neuen Joker wünscht sich Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“

Von: Melanie Habeck

„Wer wird Millionär“ begeistert seit mittlerweile 24 Jahren das RTL-Publikum. Moderator Günther Jauch hat jetzt eine Idee, wie die Quizshow noch spannender werden könnte.

Köln – Seit 1999 fesselt „Wer wird Millionär“ mit spannenden Fragen und frechen Sprüchen von Moderator Günther Jauch (67) das Publikum. Dabei lassen sich die Macher der RTL-Quizshow immer wieder neue Elemente einfallen, sodass die Sendung die Zuschauer auch nach über zwei Jahrzehnten noch unterhält – und auch der Showmaster hat einige interessante Ideen für das Format im Kopf.

Neuer Joker, mehr Spannung? Günther Jauch erwägt „Wer wird Millionär“-Neuerung

Zuletzt fesselte die 3-Millionen-Euro-Woche die RTL-Zuschauer: Das Interesse an den Spezialausgaben war so groß, dass sich „Wer wird Millionär“ im Quotenduell am Dienstag sogar gegen die Konkurrenzsender durchsetzen konnte. Damit seine Sendung auch künftig ein echter Publikumsmagnet bleibt, hat sich Günther Jauch einige Gedanken gemacht: Er glaubt, ein neuer Joker könnte für noch mehr Spannung sorgen.

Günther Jauch bezeichnet die mögliche Neuerung als „Zweite-Chance-Joker“ – und hat auch schon Ideen, wie das Ganze in der Praxis ablaufen könnte. „Kandidaten hätten dann die Möglichkeit, eine Frage auszulassen. Stattdessen wird ihnen eine andere Frage gestellt, die sie dann aber auch beantworten müssten, ohne auszusteigen. Oder sie dürften bei der Beantwortung der zweiten Frage keinen weiteren Joker nutzen. Das sorgt für zusätzlichen Druck und würde ich spannend finden“, erläutert der TV-Star im RTL-Interview das Konzept.

Drei-Millionen-Special bei „Wer wird Millionär?“ Die Variante von „Wer wird Millionär?“ fand bereits zum zweiten Mal statt. Die drei Millionen Euro konnte bisher aber noch niemand knacken. Insgesamt gibt es vier Sendungen, in den drei ersten Ausgaben treten die Kandidaten unter „normalen“ Bedingungen an, um sich einen Platz im Finale – in Show vier – zu erspielen.

25 Jahre „Wer wird Millionär“: Was denkt Günther Jauch über das bevorstehende Jubiläum?

Alles in allem glaubt Günther Jauch jedoch, dass sich „Wer wird Millionär“ nicht allzu sehr verändern sollte. „Die Stärke des Formats liegt meiner Meinung nach darin, dass man die Grundidee seit 24 Jahren bis heute beibehalten hat“, schildert der 67-Jährige seine Sicht der Dinge. 2024 feiert die Quizshow sein 25-jähriges Jubiläum, der Entertainer moderiert die Sendung nach wie vor gerne: „Jede einzelne Folge hat mir Freude gemacht und einen Erkenntnisgewinn gebracht. Und sicher auch deshalb stelle ich bis heute keinen Abnutzungseffekt fest“, erklärt der 67-Jährige.

Im Rahmen der Spezialwoche konnten die RTL-Zuschauer auch einen ganz besonderen Moment erleben: Vor laufenden Kameras brach „Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch eine seiner eisernen Regeln.