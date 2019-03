TV-Kritik zum Kölner "Tatort": Der große Knall bleibt aus

Für Experimente hatten die Macher des Kölner „Tatorts“ zwar noch nie viel übrig – „Bombengeschäft“ aber könnte als der gewöhnlichste „Tatort“ aller Zeiten durchgehen. Ist er deswegen schlecht?

Nicht unbedingt. Die Idee von Regisseur Thomas Stiller, mal wieder einen klassischen „Mitrate“-Krimi zu produzieren, ist durchaus charmant. Nach gewohnter „Tatort“-Manier werden die Verdächtigen abgeklappert, bis am Ende der Mörder feststeht. Ungewohnt ist allerhöchstens die Inszenierung: Gesichter werden auch mal zur Hälfte abgeschnitten wie in einer Graphic Novel – ansonsten aber ist alles beim Alten. „So wie früher“, könnten „Tatort“-Fans loben, denen die jüngsten Folgen der Krimi-Serie zu exotisch, zu provokant waren.

Schön und gut, dem Krimi fehlt dafür etwas ganz anderes: Spannung. Vieles erschöpft sich in Klischees, angefangen bei den Motiven (Habgier, Rache, Eifersucht) bis hin zu den Charakteren: Da ist der spielsüchtige Sohn, die klassische „Loser“-Figur, der seinem Vater imponieren will. Oder der profitgierige Bauunternehmer, der für ein gutes Geschäft über Leichen geht. Die Ermittlungen laufen schleppend, der große Knall bleibt aus. Das alles könnte man verkraften, wären die Kommissare nicht ebenfalls aalglatt. Zeit für persönlichen Plausch bleibt den beiden nicht. Und zu allem Überfluss gibt es am Ende nicht mal die gewohnte Currywurst. (mol)