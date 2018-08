TV-Kritik zum Schweizer "Tatort": Extrem intensiv

Um das Grundthema der Geschäftemacherei mit der Flucht von Juden in der NS-Zeit hat der SRF einen außerordentlich starken Tatort kreiert, schreibt HNA-Redakteurin Bettina Fraschke.

Schon als Andri Schenardi ganz am Anfang mit weit ausgebreiteten Armen „Willkommen in Luzern“ rief, und dabei direkt in die Kamera schaute, zog er die Zuschauer mittenrein in das Getümmel vor dem Luzerner Konzerthaus. Begleitet von der leicht schwankenden Kamera versicherte er: „Es ist eine erbärmliche Geschichte, aber Ihr werdet Euren Spaß haben.“ Und schon war man gefangen von der charmant-mephistophelischen Ausstrahlung dieses Schauspielers und vom Gefühl, hautnah dabei zu sein bei diesem Benefizkonzert, bei dem schon durch die Demonstranten vor dem Haus deutlich wurde, dass hier auch Misstöne zu erwarten sind.

Der SRF hat mit Regisseur und Autor Dani Levy und Kameramann Filip Zumbrunn eine außerordentlich starke „Tatort“-Folge gestaltet. „Die Musik stirbt zuletzt“ wurde in einer einzigen Kamerasequenz gedreht. Ein immenser Aufwand, der sich absolut gelohnt hat. Dramaturgisch löste sich das Projekt voll ein. Wenige Male hatte man das Gefühl, dass handlungsmäßig getrickst werden musste, um zum Beispiel zu einem anderen Schauplatz zu gelangen, das waren aber Kleinigkeiten. Mit dem spannenden, wenig bekannten historischen Grundthema Geschäftemacherei mit der Flucht von Juden in der NS-Zeit setzte die Folge ebenfalls einen starken Akzent. Ein vielversprechender Saisonauftakt mit den Ermittlern Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer).