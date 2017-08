TV-Kritik zum Wiener Tatort: Mit Witz gespickt

So leise, wie sich die Bedrohung für die Ermittler Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) im Wiener „Tatort: Virus“ anschlich, so unbekümmert begegneten sie ihr.

Anstatt selbst in die kollektive Hysterie zu verfallen, die ausbrach, weil der Ermordete mit dem Virus Ebola infiziert war, hatten sie nur eins im Kopf: ihren Fall zu Ende zu bringen und herauszufinden, wer den infizierten Afrikaner im Steinbruch verschwinden lassen wollte. Dabei schwankte der Saisonauftakt nach dem Drehbuch von Rupert Henning zwischen Ernsthaftigkeit und Witz, wofür Regisseurin Barbara Eder in ihrem „Tatort“-Debüt verantwortlich, vor allem aber die Rolle der Bibi Fellner schuld war.

Ihre genervt-sarkastische Aura gipfelte in einer Küchenszene, in der sie, wild an einem rohen Huhn hantierend, Innereien quer durch die Küche warf, um sich und Eisner zu bekochen. Schöner dramaturgischer Effekt: Als Fellner sich schnitt und die Wunde am Geschirrtuch abwischte, ahnte man – den Titel kennend – bereits Böses.

Ob die Ermittler letztlich vom Virus verschont blieben, damit entließ der „Tatort“ die Zuschauer in den Rest des Sonntagabends – sehr gut unterhalten.