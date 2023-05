Göttinger Galakonzert mit barockem Glamour

Von: Werner Fritsch

Näher kann uns Barock nicht kommen: Die aus Trinidad und Tobago stammende Sängerin Jeanine De Bique trat zum Abschluss der Händel-Festspiele mit Concerto Köln in der Göttinger St. Johannis-Kirche auf. © Alciro Theodoro da Silva

Zum Abschluss der Göttinger Händel-Festspiele gab es einen gefeierten Auftritt der Sängerin Jeanine De Bique mit dem Ensemble Concerto Köln.

Göttingen – Wie weit ist die Barockmusik von unseren gegenwärtigen Befindlichkeiten und unserer Gefühlswelt entfernt? Kommt darauf an. Beim Galakonzert der gefeierten Sopranistin Jeanine De Bique und Concerto Köln zum Abschluss der Göttinger Händel-Festspiele ist sie dem Publikum in der St. Johanniskirche sehr nahe gekommen, ja unter die Haut gegangen.

Es kann auch nicht anders sein, wenn sich Jeanine De Bique in die großen Frauenfiguren aus Händels Opern und seiner Zeitgenossen versetzt, sie zum Leben erweckt und ihnen mit all ihren Emotionen Stimme verleiht. Und welch eine Stimme!

Kraft und große Klarheit zeichnet sie aus, sparsames Vibrato und eine sensible Wandlungsfähigkeit, die jederzeit von samtener Zartheit zu metallischer Schärfe umspringen kann. Dazu eine bewundernswerte Gesangstechnik, die selbst die virtuosesten Koloraturen nicht einfach nur bewältigt, sondern in Ausdruck verwandelt.

Wer ist diese Sängerin, diese Persönlichkeit?

Jeanine De Bique stammt von der Karibikinsel Trinidad und betont, wie inspirierend dieser kulturelle Hintergrund für ihre künstlerische Identität ist. Nach dem Studium in New York begann eine steile Karriere, die sie bereits an die großen Opernhäuser der Welt führte. Ihr Repertoire reicht vom Barock bis in die Moderne.

Eine intensive Beschäftigung mit den Opern Händels zusammen mit dem renommierten Barock-Ensemble Concerto Köln führte zu einer 2022 mit dem Opus Klassik ausgezeichneten CD „Mirrors“ und nun zu dem besonderen Göttinger Abend.

Dass hier die Gestaltung von Figuren wie Rodelinda, der Langobardenkönigin, und Cleopatra in Opern von Händel und von Carl Heinrich Graun gegenübergestellt wurden und ebenso Händels Agrippina auf Georg Philipp Telemanns Charakterisierung dieser Figur traf, war ein reizvoller Spiegelungseffekt. Das wahre Erlebnis aber war, wie Emotion und sängerisches Charisma sich jeweils in große Kunst verwandelten.

Jeanine De Bique, die vor und nach der Pause in unterschiedlichen Konzertgewändern auftrat, ließ auch den Aspekt barocken Glamours nicht aus. Und die Dramaturgie des von ihr lebhaft moderierten Abends wollte es, dass zwei musikalische Höhepunkte gegen Schluss kamen: Von Händel die wunderbar berührende Cleopatra-Arie „Se pietà me non senti“ und Grauns Cleopatra-Highlight samt Koloraturen-Irrsinn in der nervösen Powerarie „Tra le procelle assorto“.

Bei all diesen Werken sowie den eingestreuten instrumentalen Solosätzen war Concerto Köln mit der Konzertmeisterin Justyna Skatulnik ein ebenbürtiger, emotional agierender instrumentaler Partner. Ovationen und drei Zugaben – am berührendsten das Arrangement eines karibischen Songs für Stimme und Barockorchester.