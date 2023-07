Die Aushöhlung der Demokratie: Eindrucksvolle Premiere am Kasseler Staatstheater

Theaterstück über den Umgang der Politik mit rechtsextremem Terror

Johann Jürgens als Holger Fourier im Stück „Operation Abendsonne" am Kasseler Staatstheater.

Eindrucksvolle dokumentarische Groteske „Operation Abendsonne“ wurde im Kasseler Opernhaus uraufgeführt. Im spartenübergreifenden Stück wirken sowohl Schauspieler als auch Sänger mit, auch das Staatsorchester unter Leitung von Kiril Stankow spielt eine gewichtige Rolle.

Kassel – Am Bühnenrand bauen zwei Männer und eine Frau die Klappmöbel vor ihrem Camper auf – und es ist erschreckend, wie schnell man begreift, dass dies das terroristische Trio des NSU ist. Später werden ausgerechnet in einem Mülleimer davor geschredderte Ermittlungsakten vernichtet. Noch später geht das mobile Heim in Flammen auf – allerdings das benachbarte Regierungspräsidium ebenfalls. Das Haus des Volkes, des Staates – ausgehöhlt durch Vertuschung, Wahlkampfphrasen und das Taktieren der Politiker, um jeden Preis die Fassade zu wahren. Aber was ist denn der Preis? Unser Rechtssystem, unsere Demokratie. Theaterautor Dirk Laucke hat mit „Operation Abendsonne“ für das Kasseler Staatstheater ein kluges Stück geschrieben, das in seiner fein konstruierten Struktur herausarbeitet, wie verantwortungsloses (Politiker-)Reden dazu führen kann, dass die Fundamente der Demokratie von Einsturz bedroht sind. Am Samstag wurde die Premiere für die von Christiane Pohle und dem Ensemble eingerichtete Uraufführung im Opernhaus kräftig beklatscht.

NSU, Walter Lübcke, Hanau. Sehr deutlich, aber nicht auf oberflächliche Weise plakativ kommen die grauenhaften Terroranschläge hier auf die Bühne – sprachlich weggesäuselt von den Regierungsverantwortlichen, personell wird ruckzuck aufgeräumt. Ach, da ist ja eine Praktikantin, der kann man alle Schuld zuschieben, ach, der Verfassungsschutzmann, hatte ja nur einen privaten Grund, im Internetcafé zu sein. Ein Online-Flirt, haha, ist doch menschlich.

Marius Bistritzky, Luzia Oppermann, Gunnar Teuber, Danai Chatzipetrou und allen voran Johann Jürgens als Innenminister und dann Ministerpräsident Holger Fourier mit falschen Zähnen und jovialem, eigentlich nicht unsympathischen Gestus zeigen die erbarmungslose Mechanik des Machterwerbs und Machterhalts im Politbetrieb. Auch, wie Macht Menschen korrumpiert und ihre Ideale wegschmelzen lässt.

Zum Innehalten und um den Gefühlen Raum zu geben, dient die Musik: Die Opernsolisten Clara Soyoung Lee, Stefan Hadzˇic und Marta Herman präsentieren Lieder von Erwin Schulhoff, Frank Martin, Mieczyslaw Weinberg und Alban Berg und erschaffen damit herzzerreißende Momente. Die Texte werden zu Kommentaren der Bühnenhandlung, etwa, wenn Stefan Hadzˇic in Frank Martins „Jedermann“-Monologen singt „Bin ich denn ein verlorner Mann? Und ganz alleinig in der Welt“ nachdem Ministerpräsident Fourier seinen Abschied genommen hat und mit gesenktem Kopf, von Einsamkeit umgeben, im Bürostuhl sitzt (Bühne: Matthias Nebel, Kostüme: Charlotte Pistorius).

Bei der Textzeile „Ihr Knecht nit lungert in dem Haus“ steht Hadzˇic dann am Campingtisch des Mörder-Trios. Und die Beklemmung wächst.

Kiril Stankow dirigiert das Staatsorchester zart und transparent, aus den wundervollen Orchesterstücken ragen Krysztof Pendereckis Intermezzo für 24 Streicher und seine Cello-Suite heraus. Nico Treutler, Solocellist des Staatsorchesters, setzt hier den stärksten Akzent. Der Orchestergraben ist zum Ende des Abends hochgefahren, die Streicher sind zu sehen, auf leeren Plätzen liegen Schilder mit Namen von Opfern rechtsextremer Anschläge. Es wird auch an Opfer der NS-Diktatur erinnert und so ein weiter Bogen geschlagen: Wo kommt die todbringende Ausgrenzung von Menschen her? Mit Alban Bergs Lied „Warm die Lüfte“ singt am Ende Marta Herman: „Der Eine stirbt, daneben der Andere lebt: Das macht die Welt so tiefschön.“

Von Bettina Fraschke