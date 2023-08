Ute Lemper: „Ich bleibe nie an der Oberfläche“

Von: Mark-Christian von Busse

Kommt mit ihrem Marlene-Dietrich-Programm nach Kassel: Dieses © von Ute Lemper ist 2022 bei den 36. Internationalen Sonneberger Jazztagen im Gesellschaftshaus entstanden. Foto: Imago

Sängerin Ute Lemper kommt mit einem neuen Buch und ihrem Marlene-Dietrich-Programm nach Kassel. Vor ihren Auftritten in Kassel spricht sie über die Folgen der Corona-Pandemie, das Älterwerden und Marlene Dietrich als Vorbild.

Neues Album, neues Buch – Ute Lemper, gerade 60 geworden, hat das Gefühl, dass ihr vor lauter Terminen „der ganze Sommer wegschlüpft“, wie sie in New York am Telefon sagt. Diese Woche ist sie in Kassel zu Gast, mit ihrer Autobiografie „Die Zeitreisende“ am Mittwoch, 9. August, 17 Uhr, in der Hofbuchhandlung Vietor und mit Band im Konzertprogramm „Rendezvous mit Marlene“ am Donnerstag, 10. August, 19.30 Uhr, beim Kultursommer Nordhessen in der Stadthalle.

Wenn Sie auf Ihrer Terrasse in Manhattan sitzen – gibt es eine Aussicht in Deutschland, die damit mithalten kann und die Sie manchmal vermissen?

Den Ausblick in die Natur genieße ich noch mehr als die Skyline von Manhattan. Das war zwar am Anfang überwältigend. Aber nach so vielen Jahren sehne ich mich oft nach einem Häuschen im Grünen mit Bäumen ringsum.

Aber Sie haben ein Ferienhäuschen, worüber Sie In Ihrem Buch schreiben. Sie schildern, wie Corona Sie zum Stillstand gezwungen hat und dass Sie die Zeit mit der Familie dort als erholsam empfunden haben.

Die Pandemiezeit war für mich wirklich extraordinär, indem ich einen Schritt zurückgesetzt habe, was ich mir immer mal erträumt hatte. Was immer von mir verlangt war, was immer mit so viel Adrenalin passiert ist, habe ich abgestellt und mich auf die simplen Lebensqualitäten konzentriert. Aber das war keine Reduktion, sondern ein Wachstum. Es war wunderschön, diese Momente zu genießen und alles aus einer anderen Perspektive zu beobachten.

Haben Sie sich an die Rückkehr zur Normalität mit Flügen, Jetlags und dem Leben aus dem Koffer gewöhnt?

Jetzt geht es wieder richtig los. Im Moment habe ich eine ganz aktive Zeit, bin nur auf Tour und schon fünf Mal zwischen Europa und New York hin und hergeflogen. Es ist, als hätte die Pandemie nie stattgefunden. Sie war radikal, aber kurz. Deshalb ist sie seltsamerweise total vergessen. An den Flughäfen sieht man keine Masken mehr. Corona ist Geschichte. Das Lebenstempo hat wieder angezogen. Aber wir hatten doch mal den Stopp-Knopf gedrückt. Warum drücken wir jetzt wieder wie Verrückte das Gaspedal? Aber die Pandemiezeit war natürlich kein Segen. Es war traurig, sie hat uns so viele Menschen genommen. Mein sehr fragiler Vater ist mir im März 88-jährig an Corona weggestorben.

Damit ist eine Brücke nach Deutschland abgebrochen...

Eine wichtige Brücke. Das ist ein Vakuum, ein großes Loch und eine seltsame Leere und Stille. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Ich möchte ihn wie jeden Tag anrufen, aber das ist einfach vorbei.

Sie erzählen in Ihrem Buch von vielen Erfolgen, aber auch von Tiefpunkten Ihres Lebens.

Ja, natürlich, das gehört dazu.

Warum ist Ihnen diese Offenheit so wichtig?

Ich glaube, ich kann einfach nicht anders. Ich habe immer diesen Druck der Wahrheit in mir, ob ich ein Lied auf der Bühne interpretiere oder mit Menschen spreche. Ich bin lieber entweder alleine oder mit Menschen sehr ehrlich. Auch im Buch musste das so sein. Es ist kein therapeutisches Buch, im Gegenteil, es ist ein reflektives Buch, ich musste es nicht schreiben, um etwas in meinem Leben zu bearbeiten, aber als ich beschlossen habe zu schreiben, musste ich in die Tiefe gehen. Ich bleibe nie an der Oberfläche. Da kam ganz klar die Dunkelheit neben dem Licht hervor. Die Menschen kennen mich auf der Bühne. Aber es ist eine Lebensgeschichte. Und das Leben passiert größtenteils hinter der Bühne.

Was wollten Sie erzählen?

Ich wollte beschreiben, wie ich diese wahnsinnige Karriere und die intensive Arbeitswelt, in der ich lebe, verarbeitet habe. Wie ich damit umgegangen bin: die Kämpfe, die ich kämpfen musste. Die Zweifel, die ich hatte. Die Opfer, die ich gebracht habe, für diese bedingungslose, schonungslose Hingabe an meine Arbeit, meine Kunst, die ich so sehr liebe. Natürlich hat sie Opfer und Kompromisse gekostet. Ich wollte auch den Frauen erzählen, wie ich mit Krisensituationen umgegangen bin, mit diesem unglaublich schwierigen Balanceakt zwischen Muttersein und Karriere. So schön war das nicht. Es war oft praktisch unmöglich. Eine schwierige Reise, die ich nicht noch einmal bestreiten könnte.

Sie reflektieren Ihre erste Autobiografie, zitieren auch daraus. Blickt die 60-Jährige auf die 30 Jahre Jüngere voller Verständnis? Oder eher irritiert?

Voller Mitgefühl und Liebe. Ich bin dankbar, dass die junge Ute damals geschrieben hat. An die Details der Zeitgeschichte könnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich finde das wahnsinnig interessant. Es ist zwar auch viel Quatsch drin, ich war rebellisch, habe mir Dinge von der Seele geschrieben. Es machte Spaß, sehr extrem und unorthodox zu schreiben. Auf dem Papier kam das wild heraus wie bei einem expressionistischen Gemälde. Das würde ich mich vielleicht heute nicht mehr trauen. Das ist also ein Zeitzeugnis meiner selbst, eine interessante Zeitreise. Ich hatte es 20 Jahre nicht gelesen und bin fast vom Stuhl gefallen, als ich wieder reingeschaut habe. Ich hatte dieses wilde Pferd in mir, aber habe die Dinge auch mit Intelligenz beschrieben.

Sie gebrauchen das Bild einer Batterie, die umso stärker wird, je mehr man sie anzapft - „je mehr du gibst, desto mehr hast du zu geben - wie ein unglaublicher Vorrat“. Sie werden offenbar durch Ihre Arbeit so belohnt, dass daraus neue Kräfte erwachsen.

Das habe ich vor allem früher so empfunden, als ich Multitasking leisten musste. Heute ist es einfacher, die Kinder sind größer, ich bin nicht mehr auf den Knien, muss Windeln wechseln und mir Sorgen machen, wenn Fieber ausbricht. Heute ist es noch wichtiger, da zu sein, die Kinder durch Krisensituationen zu führen, sich zurechtzufinden in unserer überstimulierten Welt. Aber damals dieser Schlafentzug... Und dabei acht Tage die Woche auf der Bühne zu stehen. Ausruhen gab es gar nicht.

Was hat Ihre Batterie gefüllt?

Vor allem auch die Fähigkeit zu behalten zu lieben und Empathie zu empfinden. Ich habe mich immer mehr für andere interessiert als für mich selbst und das Leiden anderer wahrgenommen. Ich hatte immer viel Empathie für andere. Da gab es auch nie ein Ende – am Geben für andere, am Versuch, sich in andere und ihr Schicksal hineinzudenken und das eigene Leben als Belohnung zu empfinden. Ich fand mich immer privilegiert dadurch, dass ich so beschenkt wurde - nicht finanziell, aber weil ich die Chance hatte, meine Leidenschaft in diesem Beruf zu leben und gleichzeitig diese wunderbaren Kinder zu haben. Ich versuche das, meinen Kindern und meinem Mann, der sich immer beschwert, auch zu vermitteln. Es gibt kein Ausruhen in dem Sinne – man nennt das „to be idle“ auf Englisch. Faulheit ist die schlimmste Tugend, dann wird die Batterie ganz klein. Dann hat man keine Kraft für andere mehr, man ist in seinem eigenen Gefängnis der Depression, Traurigkeit und Müdigkeit eingesperrt und hat gar nichts mehr für andere Menschen. Das war immer ein rotes Tuch für mich.

Gibt es etwas, das gut ist am Älterwerden?

Eigentlich alles. Alles ist wunderbar. Und mit den kleinen physischen Beeinträchtigungen muss man umgehen, wenn man akzeptiert, dass man mit den Körper sanfter behandeln muss. Ich kann ihn überhaupt nicht mehr so belasten wie vor 20 Jahren. Natürlich trage ich viele akkumulative Verletzungen in mir, aber das ist nicht so, dass sie mein Leben verdunkeln. Das war eine kurze Zeit so, Bandscheibengeschichten, chronische Schmerzen, das habe ich auch beschrieben. Bei solchen Herausforderungen merkt man, wie viele Mega-Dinge andere meistern müssen. Daran kann man sich orientieren, wie andere das geschafft haben. Das bringt das eigene Leben in eine Perspektive hinein: Du bist nicht die Einzige, die hier leidet. Es gibt viel schlimmere Dinge in der Jugend als der Verschleiß im Alter,

Marlene Dietrich, die im Mittelpunkt Ihres Programms in Kassel steht, hat sich im Alter radikal zurückgezogen. Sie haben mit Ende 20 ein legendäres Telefonat mit der 87-Jährigen geführt. Könnten Sie sich das auch vorstellen, sich der Öffentlichkeit so vollständig zu entziehen?

Nein, ich habe eine große Familie und ich möchte für die Kinder und hoffentlich bald auch Enkelkinder voll da sein. Und gemeinsam mit ihnen das Leben genießen. Es war Marlenes eigener Fehler, dass sie sich zu einer Ikone stilisiert hat, die so perfekt war, dass ein Altern unmöglich war. Das ist ein bisschen wie bei Madonna heute, die versucht, mit furchtbaren künstlichen Methoden ihre Jugend beizubehalten. Die Welt möchte das gar nicht. Jeder wird alt. Damals war sie Sexsymbol, heute ist sie Frauensymbol. So will man sie doch sehen. Sie könnte uns zeigen, wie man als 65-Jährige würdevoll und stark die Menschen faszinieren kann. Das wäre eine wichtigere Aufgabe. Da fehlt ihr die Tiefe. Mein Leitfaden soll sein, dass ich versuche, würdevoll alt zu werden, dazu zu stehen und weiter in Musik und Wort von einer älteren Perspektive zu erzählen. Nicht unbedingt weiser, aber reifer.

Sie teilen mit Marlene Dietrich die Abscheu gegen braunes Gedankengut. Sie schreiben: „Sie hat immer gesagt, man brauchte nicht viel Gehirn, um ein Anti-Nazi zu sein.“ Nehmen Sie den Erfolg rechtspopulistischer Parteien wahr?

Absolut. Ich bin ja jeden Monat in Europa. Menschen aus Kunst und Kultur berichten mir auch, was politisch passiert. Ich gebe dieses Jahr zwei Konzerte in Dresden, ich weiß, was dort abläuft. Seit dem Fall der Mauer ist eine seltsame Metamorphose im Osten passiert, die Sorgen bereitet. Marlene Dietrich ist ein Symbol. Für die Freiheit, für die Emanzipation der Frau, für die Demokratie, die Toleranz. Sie sagte: Ich war Emigrantin und ich bin stolz darauf – für Weltoffenheit, für das „Nie wieder“, gegen Nationalismus. Populismus, Rechtsradikalismus Ihre Geschichte, wofür sie sich eingesetzt hat, ist beispielhaft. Als sie zurückkam, in den 1960er-Jahren, und Konzerte geben wollte, da beschimpfte man sie als Vaterlandsverräterin. Das ist das Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin. Da saßen die vielen alten Nazis, die Vergangenheit war gar nicht aufgearbeitet, und warfen ihr vor, Verrat geübt zu haben. Noch 1992, als sie beerdigt wurde, gab es in Berlin Proteste. Das spricht für sie. Deshalb muss ich ihre Geschichte immer wieder erzählen. Es ist meine Mission, ihre Person zu feiern. Die Show hat ganz viele Dimensionen. Sie ist auch eines meiner liebsten Projekte, die ich auch selbst konzipiert habe. Es ist ein ganz wichtiges Statement und eine Hommage an eine ganz große Frau, die verkannt worden ist. Man hat sich nie bei ihr entschuldigt.

Wie Marlene Dietrich sind Sie unglaublich vielseitig –gibt es etwas, was Sie noch ausprobieren möchten?

Es gibt immer Dinge, die mich neugierig machen, neue Abenteuer, die mich locken. Selbst die Momente am Broadway, im West End, haben mich nicht wirklich glücklich gemacht. Das war in diesen Produktionen eine Drucksituation, als Künstlerin war ich nicht voll frei. Ich liebe es am meisten, Dinge selbst zu kreieren. Ich würde gern noch weitere Lieder schreiben, ein Album „Time Traveler 2“ machen, es würde mich interessieren, zurückzugehen in die Malerei, die ich 15 Jahre nicht angefasst zu haben. Aber der Tag hat nur 24 Stunden.

Sie haben keine Berührungsängste – Sie machen in Fernseh- und Quizshows mit, in „The Masked Singer“ wurden Sie als Glühwürmchen enttarnt. Was macht Ihnen daran Spaß?

Das war anstrengend in diesem Michelin-Kostüm. Da war ich froh, dass ich früh ausgeschieden bin. Ich war ja auch die Älteste. Ich bin da liebevoll behandelt worden, aber die Bedingungen waren schwierig für mich. Diese Sendungen, wenn ich sowieso in Deutschland bin und frei habe, sind wahnsinnig populär und ich erreiche Leute, die ich nie mit meinen Konzerten erreichen würde. Sie haben ein riesengroßes Publikum. Viele Menschen kannten mich nur durch die Sendung „Mütter“, weil sie kein Theater- oder Jazzpublikum sind. Ich strecke eben meine Hand mal aus für ein ganz anderes Publikum.

Was tun Sie an Tour-Tagen? Die Stadt erkunden? Kann man Ute Lemper im Café begegnen?

Ich habe sehr selten Off-Tage. Und dann sind Proben. Man muss an Transfertagen früh aufstehen, zum Flughafen, ins Hotel, kurz duschen und dann zum Soundcheck. Und wenn ich Off-Zeit habe, muss ich mich schonen. Große Museen abklappern, dafür ist zum Beispiel selten Zeit. Natürlich gehe ich gern mal spazieren, das schon, vor allem in den Abendstunden, aber viel Freizeit habe ich nicht.

Ute Lemper: „Die Zeitreisende. Zwischen Gestern und morgen“ (Gräfe und Unzer, 336 S., 26 Euro) sowie Album „Time Traveler“ (Jazzhaus Records). Lemper liest und signiert am Mittwoch, 9.8., 17 Uhr, in der Hofbuchhandlung Vietor, Ständeplatz. Ihr Konzert in der Kasseler Stadthalle beginnt am Donnerstag, 10.8., 19.30 Uhr. kultursommer-nordhessen.de

Zur Person: Ute Lemper (60). am 4. Juli 1963 in Münster geboren, studierte Schauspiel und Tanz in Köln, Wien und Hamburg. Sie wurde bekannt als Musicaldarstellerin („Cats“, „Cabaret“, „Chicago“), arbeitete als Schauspielerin und feierte Erfolge mit Musik von Kurt Weill, Michael Nyman oder Astor Piazzolla. Zuletzt erschien das Album „Time Traveler“. Lemper hat die Kinder Max (30), Stella (28), Julian (17) und Jonas (11). Mit ihrem zweiten Mann, Musiker Todd Turkisher, lebt sie in New York.