Ute Lemper feiert Heimweh nach dem Traurigsein

Von: Bettina Fraschke

Hommage an eine große Künstlerin: Ute Lemper als Marlene Dietrich beim Auftritt in Kassel. © DIETER Schachtschneider

Ute Lempers bezaubernder Abend für Marlene Dietrich in Kassel verband biografische Infos, Erinnerungen und bewegende Chansons.

Kassel – Was bleibt von unseren Lieben? Was bleibt von unserem Leben? Mit einer persönlichen Hommage an Marlene Dietrich hat die fantastische Sängerin Ute Lemper am Donnerstag beim Kultursommer Nordhessen in der Kasseler Stadthalle die Diva des Chansons und Kämpferin für Frieden und gegen das NS-Terrorregime gewürdigt.

Eine musikalische Reise, intime Lebenseinblicke, Biografisches und Anekdoten flossen so souverän ineinander, dass das Publikum in den sehr gut besetzten Reihen voller Konzentration folgte – und sogar davon absah, nach jedem Chanson zu klatschen, was ja eigentlich der unmittelbare Impuls ist, wenn man begeistert mitgeht.

Ute Lemper lässt Marlene vom „Heimweh nach dem Traurigsein“ sprechen – und sie gibt dieser eiffelturmgroßen Melancholie, diesem Leiden an den Verlusten im Leben, an verlorenen Lieben und Chancen und dem Hadern mit Unzulänglichkeiten so viel Raum in ihrem dreistündigen Programm, dass auch im Publikum immer wieder Taschentücher herausgekramt werden. Traurigsein ist ein Zustand, den jeder kennt – und der vielleicht zu selten als menschliches Grundgefühl gewürdigt wird. Musikalisch etwa mit den Chansons „Que reste-t-il de nos amours“ (Charles Trenet) und dem ja schon im Original von Jacques Brel abgrundverzweifelten „Ne me quitte pas“, das Ute Lemper hier so zart und resigniert darbietet, dass einem toute de suite Herz bricht.

Die Klammer des Abends ist ein Telefonat aus dem Jahr 1987 zwischen der 24-jährigen Ute Lemper, die in Paris in „Cabaret“ für Furore sorgte, und der betagten Diva, die seit zehn Jahren ihr Haus nicht verlassen hatte, weil das Publikum ihr das Älterwerden nicht verzeihen konnte. Die Zeit, wo sie vor Bühnenauftritten ihr Gesicht und ihren Hals schmerzhaft mit Klebeband gestrafft hat, war da zum Glück vorbei.

Im Wunsch, mal wieder deutsch zu sprechen und ihr Leben zu erzählen, hat Marlene Dietrich die junge Musicaldarstellerin in deren Hotel angerufen. Auf der Bühne wechselt Ute Lemper zwischen einem von Schampusflaschen umgebenen Fauteuil mit Telefontischchen zu einem Barhocker, schnappt sich Stola, Smokingjacke, Hut. Sie flirtet mit der Band, setzt sich mit auf den Klavierhocker, swingt mit dem Bass.

Es gibt in Englisch, Französisch, Deutsch Jazz zu hören, Chansons, eine wundervoll sanfte Pop-Ballade des großen Burt Bacharach: „What The World Needs Now Is Love“. „Lilli Marleen“ lässt grüßen und die „Fesche Lola“ schaut auf mehr als eine Stippvisite vorbei. Als Ute Lemper zeigt, wie Filmregisseur Josef von Sternberg die junge Marlene beim Dreh von „Der blaue Engel“ Ende der 1920er herumkommandiert hat, bis sie genau die Pose einnimmt, die so ikonisch geworden ist – Knie umfasst, Blick über die Schulter – wird fast körperlich spürbar, welche Tortur das ist und – auf einer allgemeineren Ebene – wie Frauen für den männlichen Blick getrimmt wurden.

Diese Vergrößerung ins Überzeitliche zieht sich souverän durchs Programm. Beeindruckend auch beim Anti-Kriegs-Einsatz Marlene Dietrichs, als Ute Lemper kerzengerade und kraftvoll Pete Seegers Friedenshymne „Where Have All The Flowers Gone“ und zum Abschluss Bob Dylans „Blowin’ In The Wind“ anstimmt. Wie lange müssen Menschen leben, bevor sie frei sein dürfen?

