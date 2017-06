Verlosung: Freier Eintritt für 100 Schüler beim Oben-Festival

Kassel. Sie haben ein Geschenk bekommen und sie geben ein großes Stück davon weiter: Die Veranstalter des Oben-Festivals, welches am Samstag, 17. Juni, zum zweiten Mal an der Knallhütte stattfindet, verlosen ab heute 100 Eintrittskarten an Schüler ab 16 Jahren.

Möglich macht das eine Spende, die das Oben-Festival von Wingas erhalten hat. „Wir haben uns total darüber gefreut und wollen diese Freude teilen“, sagt Bernhard Weiß von den Festival-Initiatoren. Zugleich sei die Unterstützung von Wingas auch eine tolle Bestätigung für die Veranstalter. Auch das Helferteam kann sich freuen, es bekommt Festival-T-Shirts.

Die Verlosung

Wer eine Karte für das Festival gewinnen will, muss Schüler und mindestens 16 Jahre alt sein. Außerdem soll man in der Mail-Bewerbung an die Organisatoren einen originellen Grund dafür angeben, warum man bei dem Musikfestival an der Knallhütte dabei sein will. Die Mailadresse: wingas@oben-festival.de. Es entscheidet dann das Los über die Gewinner, die von den Veranstaltern informiert werden.

Das Festival

Während die Liste der Künstler längst vollständig ist und der Vorverkauf gut angelaufen ist, sind die Organisatoren noch auf der Suche nach Helfern. „Am Festivaltag selbst brauchen wir noch Unterstützung, aber auch beim Auf- und Abbau“, sagt Bernhard Weiß. Die Helfer bekommen freien Eintritt, Essen und Getränke sowie ein Festivalshirt (Anmeldung: mitmachen@oben-festival.de).

Ausgebaut wurde der Shuttle-Service: Zwei Pendelbusse sollen im halbstündigen Takt von der Stadt zur Knallhütte fahren (Die erste Fahrt startet ab 12 Uhr am Hauptbahnhof Kassel. Um 12.20 Uhr ist der Bus am Auestadion und 15 Minuten später am Festivalgelände).

Das Programm

Hauptbühne

13 Uhr: Razz,

14.15 Uhr: Giant Rooks,

15.15 Uhr: Milliarden,

16.30 Uhr: James Hersey

18 Uhr: Zugezogen Maskulin

19.30 Uhr: Großstadtgeflüster

21 Uhr: Hundreds

22.30 Uhr: Clueso

DJ/MC Bühne

12 Uhr, Kauz und Caustic; 15 Uhr, Juse Ju; 16.15 Uhr, Pavlidis; 17.30 Uhr, E-Oma; 19 Uhr, Zoka; 20.30 Uhr, Dountingthomas; 22.30 Uhr, Cinthie.

Regiobühne

13.15 Uhr, Lowfield; 14.15 Uhr, Max Remmert; 15.15 Uhr, Maik Garthe; 16.15 Uhr, Paulina Eisenberg; 17.15 Uhr, Kapa Tult; 18.15 Uhr Jaison Burn und Band; 19.15 Uhr, Mohr und Band; 20.15 Uhr, Mykket Morton.

HNA-Kartentelefon: 0561/203204.

(may)