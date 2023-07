Vom Anfang und Ende des Lebens: Ausstellung von Absolventinnen der Kunsthochschule

+ © Dieter Schachtschneider Sie stellen zusammen im Kunstverein aus: Annagenia Jacob (von links), Louisa Boettner, Aileen Ahlert, Katharina Jaeger und Huizi Yao machen zurzeit Examen an der Kunsthochschule. Hier stehen sie am „Menstruationsbrunnen“. © Dieter Schachtschneider

„Störe meine Kreise“: Absolventinnen der Kunsthochschule im Kunstverein

Kassel – Eine Triggerwarnung ist im Kunstverein nicht alltäglich. In der aktuellen beeindruckenden Ausstellung von fünf Absolventinnen der Kunsthochschule weist ein Din-A4-Zettel darauf hin, dass sie medizinische Behandlungen, Körperflüssigkeiten, Demenz und Tod thematisiert.

Es geht den jungen Künstlerinnen darum, teils spielerisch, humorvoll, aber eben auch sehr ernsthaft, beklemmend und berührend sichtbar zu machen, was im Alltag oft tabuisiert wird. Ihre Positionen zeichnen Zyklen des Lebens nach, Geburt, Erwachsen- und schließlich Altwerden. Insbesondere aus der Sicht von Frauen, wobei Louisa Boettner präzisiert: „Statt Frauen würde ich gern den Begriff Flinta benutzen.“ Das steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen – für all jene, die sich aufgrund ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert fühlen.

Boettner hat einen „Menstruationsbrunnen“ entworfen. Ihr „Menstrual Fountain“, einmal aus dem 3D-Drucker, einmal als Animation, beruht auf Illustrationsvorlagen von Rahel Suesskind. Boettner, die die Klasse Neue Medien von Joel Baumann besucht hat, will die stigmatisierte Menstruation als etwas Glorreiches feiern.

Huizi Yao war in China Ingenieurin und Programmiererin. Sie habe hart und sinnlos viel gearbeitet, erzählt sie. In Kassel hat auch sie in der Baumann-Klasse studiert und für das Staatstheater fotografiert. Ihre starke Fotoserie „Sisyphus“ ist inspiriert von Albert Camus’ Klassiker – ein Projekt über das Absurde. Als absurd empfindet Huizi Yao auch, wenn Anforderungen nicht erfüllt werden. Sie wollte eine verwirrend-seltsame Atmosphäre schaffen.

Der Ausstellungstitel „Störe meine Kreise“ bezieht sich auf den Mathematiker Archimedes, der getötet wurde, als er, in Berechnungen vertieft, ausrief: „Störe meine Kreise nicht.“ Diese Ausstellung will gesellschaftliche „Kreise“ stören und überschreiten, übliche Sichtweisen aufbrechen und infragestellen.

Drei Künstlerinnen, die die „Klasse für Intermediale Fotografie und zeitbasierte Medien im künstlerischen Feld“ von Peggy Buth absolviert haben, zeigen autobiografische Arbeiten. „Auf diese Fotografin hat die Welt gewartet“, so nennt Annagenia Jacob ihre vielschichtige Installation – nach einer sarkastischen Äußerung ihres Vaters. Es gibt viel zu schauen. Jacob hat etwa Kuscheltiere, eigene Kinderzeichnungen und einprägsame „Glaubenssätze“ zusammengetragen, die die 33-Jährige geprägt haben. Alles dreht sich um Erwartungen an eine weibliche Sozialisation, Vaterbilder, Familienstrukturen, die Ablösung von den Eltern, Wahlverwandtschaften. Und letztlich um die Frage: Wie will ich leben? Dass alles unfertig wirkt, steht für Jacob für die Offenheit und Freiheit, das Leben selbst gestalten zu können.

Katharina Jaegers nüchterne Aufnahmen dokumentieren überaus eindrucksvoll Versuche künstlicher Befruchtung. Jaeger hat fotografiert, „um zu begreifen, was ich da eigentlich mache“ – ihr Kinderwunsch ist so groß, dass sie mit den Hormonbehandlungen seelische Belastungen und medizinische Torturen auf sich nimmt.

Aileen Ahlert hat den Alltag ihrer dement werdenden Großmutter mit der Kamera begleitet. Auf Zettelchen hält die 84-Jährige fest, was ihr wichtig ist: Sinnsprüche, Lieder, Fernsehsendungen. Ahlerts Fotos erzählen von stetig wachsender Nähe – nach dem Examen wird die 35-Jährige zur Oma ziehen.

Service Bis 23. Juli, Kunstverein im Fridericianum, Di – So 11 – 18, Do 11 – 20 Uhr. Eintritt 5 (3) Euro, Mi frei. kasselerkunstverein.de