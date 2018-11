Auch 2019 gibt es Open-Air-Spektakel in Kassel - Erster Star ist Wincent Weiss

In diesem Sommer gab es erst Ärger und dann tolle Konzerte an den Kasseler Messehallen mit Milky Chance und Co. Auch 2019 gibt es ein solches Spektakel. Der erste Star ist Sänger Wincent Weiss.

Insgesamt 22.000 Menschen sahen im Sommer die Auftritte von Wincent Weiss, Max Giesinger, Milky Chance auf dem Gelände an den Messehallen. Jetzt steht fest: Das Konzertprogramm geht im nächsten Jahr in eine neue Runde.

„Aufgrund der positiven Resonanz von Besuchern, Künstlern und allen Beteiligten plant MM Konzerte in der ersten Septemberwoche weitere Open Airs“, teilt die Konzertagentur mit. Und auch einen ersten Namen konnte Pressesprecherin Nicole Gievers schon verkünden. Am Samstag, 7. September, wird erneut Popsänger Wincent Weiss („Musik sein“, „Feuerwerk“) auf der Bühne stehen. Diesmal allerdings nicht in einem Doppelkonzert mit Max Giesinger wie in diesem Jahr. Der Vorverkauf für das Konzert von Wincent Weiss beginnt an diesem Samstag um 10 Uhr.

Zwei weitere Veranstaltungen plant MM Konzerte auf dem Gelände der Messe Kassel. Eine am Freitag, 6. September, und die andere am Sonntag, 8. September. Welche Künstler dann auftreten werden, könne aber derzeit noch nicht verraten werden, so Gievers weiter. „In Kürze werden wir aber sicher mehr dazu sagen können“, sagt MM-Geschäftsführer Uwe Vater.

In Sachen Logistik werde sich auf dem Gelände einiges verändern, erklärt Gievers und spricht davon, dass man Kritik, die nach der Open-Air-Premiere an der Messehalle im August geäußert wurde, ernst nehme. „Wir haben jetzt mehr Zeit für die Organisation“, sagt Gievers mit Blick auf die damalige Verlegung. Ursprünglich geplant waren die Konzerte auf dem Gelände des Schlosshotels am Bergpark. Sie wurden vom Veranstalter aus Sicherheitsgründen – wegen der anhaltenden Trockenheit und der einhergehenden Brandgefahr – verlegt.

Für Konzerte am Schlosshotel gebe es aktuell keine Planung, sagt Vater. Hingegen sei es sehr gut möglich, dass aus den Veranstaltungen an der Messe eine Open-Air-Reihe entstehen könnte. „Alle Beteiligten, von den Besuchern über den Ordnungsdienst und die Sanitäter bis hin zur Feuerwehr, waren begeistert. Es könnte sich also etablieren“, sagt Uwe Vater.

