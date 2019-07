Warum die Band Milliarden Abbilder nicht gut findet

Am 1. August tritt die Berliner Band Milliarden im Kulturzelt Kassel auf. Wir haben mit Ben Hartmann gesprochen.

Sie werden oft mit Rio Reiser verglichen und ihr aktuelles Album heißt „Berlin“. Doch weder von anderen Künstlern, noch von einer Stadt wollen die Musiker um Sänger Ben Hartmann und Pianist Johannes Aue ein Abbild sein. „Weil es keine gute Idee ist, eine Blaupause zu sein“, sagt Hartmann. Ein Interview mit dem Sänger der Berliner Band Milliarden, die am 1. August ins Kasseler Kulturzelt kommt.

Was haben Sie heute Morgen gemacht?

Ganz früh am Morgen saßen wir noch am Lagerfeuer, meine Schwester hatte Geburtstag und hat in Brandenburg auf dem Land gefeiert. Später, also nach dem Aufstehen, sind wir dort im Regen spazieren gegangen.

Entstehen in solchen Momenten Songskizzen?

Wir waren zwar jetzt mit der Familie zusammen und dann arbeite ich weniger, aber dort wo ich gerade war, habe ich auch schon geschrieben. Ich kann gar nicht so genau sagen, wann die Skizzen entstehen. In solchen Momenten und immer dann, wenn man sich Auszeiten nimmt, lange Denkbögen zulässt – solche Orte sind perfekt dafür.

Ihre Texte sollen nicht nur gut sein, sie sollen gut klingen. Welche Wortklänge mögen Sie besonders?

Wenn man auf Deutsch singt, muss man sich die Sprache zurechtfummeln und auch eigene Kreationen entwickeln, mit den Umlauten und den Tönen spielen. Da habe ich auch so meine Muster und einen Wortkanon, der immer wieder auftaucht.

Aber Sie führen keine Wörterliste, oder?

(lacht) Ne! Natürlich nicht.

Wie sehr nervt Sie der ewige Rio Reiser-Vergleich?

Es nervt mich nicht, weil es eine totale Ehre ist, mit diesem Musikermythos verglichen zu werden. Letztlich hat es aber keinen großen Einfluss auf die Musik, die ich mache. Aber natürlich ist Rio Reiser eine absolute Ikone, ich sehe mich nur nicht in dem Zusammenhang, aber schon in der Tradition. Diese Einordnung adelt uns, ist aber auch unterordnend und das finde ich etwas beliebig.

Wie würden Sie selbst Ihre Musik beschreiben?

Der Grund, warum ich eine Gitarre haben wollte, war Punkmusik. Diese Grundenergie, bei der das stilistische Motiv weniger im Fokus steht als das energetische und inhaltliche, ist für mich wichtiger. Deshalb stehe ich seit ich 13 Jahre bin in Proberäumen und mache Musik.

„Blitzkrieg, Ballkleid“, „Lampedusa, Beach Party“ – Zitate aus Ihren Texten. Ist Milliarden auch so widersprüchlich?

Die Musik, die wir machen, ist eine Mischung aus relativ wütender, energetischer Punkmusik und Johannes seinem Pop am Klavier – dieses Rumgeschreie und das Piano, das macht Milliarden aus und wirkt vielleicht erst mal widersprüchlich. Es ist aber inhaltliche Musik, die ganz subtil Gefühle und Verhältnisse beschreibt. Gelebtes Leben.

Wie wichtig ist es, Ihrer Generation mit den Texten eine Stimme zu geben?

Wichtig! Es kann aber kein Vorhaben sein. Es ist schön, wenn unsere Musik für andere Menschen spricht. Die Leute dürfen unsere Songs haben, das ist das Geschenk.

Also geht es Ihnen um die Musik und nicht darum, funktional und möglichst erfolgreich zu sein?

Die Gier, Musik zu machen, ist daran gekoppelt, sie Leuten zeigen zu wollen. Es ging aber nie darum, reich werden zu wollen, aber schon um eine Art Erfolg. Wir finden toll, was wir machen und wollen, dass das gefällt.

Auf dem „Berlin“-Cover ist ein Auto zu sehen, auf dem Botschaften eingeritzt sind. Welche Textzeile von Milliarden würden Sie sich stechen lassen?

Egal, ob von uns oder anderen Bands, ich würde mir keine Textzeile stechen lassen. Aber ich war mal kurz davor, auf meine Unterlippe von innen „Milliarden“ tätowieren zu lassen. Das ist super schmerzhaft. Das Blöde ist, dass das mit der Zeit verwässert und man dann nur noch eine blaue Unterlippe hat. Deshalb habe ich es gelassen.

„Liebe braucht kein Geld und Glück kein Versace-Kleid“ heißt es in „Im Bett verhungern“. Wie passt das zum Bandnamen?

Johannes und ich haben uns 2011 kennengelernt. 2013 haben wir den Namen gewählt. Er ist für uns eher eine Überschrift. Sie beschreibt den ambivalenten Lebensstil in der globalen Welt, aber auch den als werdender Künstler.

Wir halten uns in Kunsträumen auf, in denen es viele Widersprüche gibt und die auch ein Möglichkeitskosmos sind. Man hat das Gefühl, alles zu können und zu schaffen. Doch immer da, wo Milliarden sind, hat man auf der anderen Seite auch den Verfall. Bei dem Wort gibt es keine Mitte.

Sie springen bei Konzerten auch ins Publikum. Sind Sie stets gut gelandet?

Wenn man sich so einen Sprung vornimmt, klappt er auch. Meistens. Einmal musste ich ins Krankenhaus.

Termin: 1.8., Milliarden im Kulturzelt Kassel, Karten: 0561/203204.