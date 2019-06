Der Zwei-Stunden-Kumpel

Wolfhagen – Die Messlatte lag ganz weit oben: Nicht weniger als das Beste aus den vergangenen 24 Jahren kündigte Kulturmanager Wolfgang Frey am Mittwoch im ausverkauften Wolfhager Kulturzelt an.

Einer der Künstler, der dort 2016 zu Gast war und das Publikum begeisterte, seitdem mit Songs wie „Kreise“ und „An guten Tagen“, die Charts erklomm, ist Johannes Oerding. Warum der Auftritt des erfolgreichen Sings-/Songwriters und seiner tollen Band nach knapp zwei Stunden dann aber doch eher einem Auf und Ab glich?

Johannes Oerding ist einer der erfolgreichsten Sänger hierzulande. Einer von denen, die auch ohne je an einer Castingshow teilgenommen zu haben, Karriere machen. Er hat eine samtige, manchmal fast heiser klingende Stimme, die vor allem bei Balladen („Für immer ab jetzt“, „Engel“) besonders eindringlich wirkt und berührt. Doch er kann auch kraftvollen („Alles brennt“) Deutschpop. Von all dem gibt es etwas beim Auftritt in Wolfhagen. Allerdings ist Oerding diesmal etwas reduzierter, gerät zwischen den Songs ins Erzählen und Witzeln – ein Ventilator entwickelt sich im schwitzig-heißen Zelt zum Dauerthema. Oerdings Bandmitglieder haben je einen, er zunächst nicht. „Ich bin doch der Chef“, sagt er und lacht. Das wirkt sympathisch, drollig und die Erzählungen um fast alle Songs lassen ihn nahbar wirken. Er wird zum besten Kumpel für zwei Stunden.

Doch auch, wenn man Oerding gerne zuhört und mit ihm eine Nacht durchquatschen würde – nicht nur, weil der gebürtige Rheinländer seine Lieder zur nordhessischen Ahlen Wurscht entdeckt hat –, weniger Erklärbär-Entertainment und dafür mehr Songs, hätten für die Konzertatmosphäre sorgen können, die Oerdings Auftritte eigentlich auszeichnen. Voller Energie und Warmherzigkeit. Bei 35 Grad Außentemperatur wird das Dauergeplänkel mit dem Publikum für die Musiker zur willkommenen und auch nötigen Verschnaufpause. Denn den erfahrenen Künstlern entgeht nicht, dass die Fans sie immer dann noch ein Stückchen mehr feiern, wenn Oerding sich aufs Musikmachen konzentriert, mal zwei Songs am Stück singt oder die Band sich bei ihren atemberaubenden und hochklassigen Soli an Bass (Robin Engelhardt) und Gitarre (Moritz Stahl), am Schlagzeug (Simon Gattringer) und Piano (Kai Lindner) austobt und rockt. Oerding überlässt ihnen ganz selbstverständlich zum Jammen die Bühne. Ist nicht nur Chef, sondern Kollege. Doch auch wenn Hits wie „Leuchtschrift“ und „Wenn du lebst“ eine große Live-Kraft entfalten, stark wird es, wenn es ruhiger wird. Dann schafft Johannes Oerding enorme Intensität. Am Ende sind die musikalischen Höhepunkte so verschiedenartig wie das Konzerterlebnis: „Hoffnung“, die Gänsehaut-Ballade, die von Michael Patrick Kelly stammt, die Oerding für die TV-Sendung „Sing meinen Song“ aufnahm. Und seine Kletterpartie hoch oben am Zeltmast zu „Wo wir sind ist oben“ – mit lautem Publikums-Chor.