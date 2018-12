Weihnachtsmärchen in Komödie Kassel: Spaß mit "König Drosselbart" 

Das Weihnachtsmärchen „König Drosselbart“ in der Komödie: Kaufmann Blasche (René Spitzer), Ratte René (Konstantin Krisch) und Prinzessin Serina (Isabell Christin Behrendt) begegnen König Drosselbart (Andreas Heßling).

Eine unterhaltsame Version des Grimm-Märchens "König Drosselbart" bietet Regisseur Marco Linke in der Kasseler Komödie. Besonders die direkte Ansprache kommt beim jugendlichen Publikum gut an.

Wer Prinzessin Serina erobern will, hat es nicht leicht. Denn bisher hat sie jeden Heiratskandidaten mit ihrer hochnäsigen Art in die Flucht geschlagen. Als sie wieder einmal einen Bewerber verspottet („Seid Ihr aus dem Zoo ausgebrochen?“), platzt ihrem Vater der Kragen. Er verheiratet sie mit dem erstbesten Spielmann, der durchs Schlosstor kommt. Für die Prinzessin bedeutet das: Umziehen vom Schloss in eine ärmliche Hütte.

Die Geschichte von König Drosselbart, der der arroganten Prinzessin eine Lektion erteilt, gehört zu den Klassikern der Brüder Grimm. Die wunderbar kurzweilige Version, die die Komödie Kassel jetzt zeigt, ist allerdings neu. Regisseur Marco Linke dürfte vielen Besuchern der Komödie bereits bestens bekannt sein, denn schon in den vergangenen Jahren brachte er kindgerechte Märchen-Inszenierungen auf die Bühne.

Auch diese Märchen-Version steckt voller origineller Einfälle. Dass König Drosselbarts Diener eine Ratte mit Reinlichkeitsfimmel ist, kommt beim jungen Publikum jedenfalls sehr gut an. Ebenso wie die witzigen Dialoge, die Musik aus dem Fernsehklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und die persönliche Ansprache der Kinder – ein Kniff, der sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt hat.

Das Bühnenbild (ebenfalls von Marco Linke) ist schlicht und besteht nur aus wenigen Requisiten. Dank Videoleinwand verwandelt sich der Raum aber blitzschnell in Thronsaal, Hütte oder Marktplatz. Die hübschen Kostüme von Anna Hoffmann orientieren sich – abgesehen von Ratte René – weitgehend am klassischen Märchenstoff.

Dass in 75 Minuten keine Langeweile aufkommt, ist natürlich vor allem den tollen Schauspielern zu verdanken, die mit viel Spielfreude agieren. Isabell Christin Behrendt überzeugt als überhebliche Prinzessin, die am Ende doch ein ganz großes Herz hat, und Andreas Heßling genießt als König Drosselbart sichtlich das turbulente Verwirrspiel. Lebhaft verkörpert Konstantin Krisch die Ratte René - insbesondere dann, wenn er ganz locker mit den Kindern im Publikum ins Plaudern gerät. In gleich drei Rollen schlüpft René Spitzer während der Vorstellung: Den Vater der Prinzessin mimt er mit ebenso viel Hingabe wie den Kaufmann auf dem Markt und Schloss-Chefkoch „Guesteau“.

„Das war echt lustig“, ruft ein Mädchen, nachdem das Märchen ein glückliches Ende genommen hat. Viel Applaus für eine gelungene Premiere.

Wieder am Sonntag, 2. Dezember, 11, 13, 15 Uhr, Donnerstag, 6. Dezember, 15 und 17 Uhr, Sonntag, 9. Dezember, 11, 13, 15 Uhr, Karten: Tel. 0561/18 383.