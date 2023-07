Weltklasse-Geigerin lädt zu Kammermusikfestival Begegnungen in Kassel

Von: Bettina Fraschke

Abwechslungsreich: Violinistin Tianwa Yang hat ein vielfältiges Programm für ihr Festival Begegnungen zusammengestellt. © Andrej Grilc/NH

Kammermusikfestival Begegnungen mit Ausnahmegeigerin Tianwa Yang – Ab 4. August

Kassel – Wie drücken sich Empfindungen, wie drücken sich gesellschaftliche Stimmungen in Musik aus? Die Ausnahmegeigerin Tianwa Yang lotet solche Fragen mit ihrem Kammermusikfestival Begegnungen aus, das in diesem August in Kassel zum achten Mal stattfindet.

Mit prominenten Musikerkollegen geht es um das Thema Freundschaft und Liebe. Dabei soll laut Ankündigung ein „Raum zum Innehalten, Erinnern und Heilen“ geschaffen werden. Außerdem wird erforscht, wie sich die Musikwelt vor 100 Jahren angehört hat.

Mit höchstem Lob würdigte Harald Eggebrecht vor wenigen Tagen die aus Peking stammende 36-jährige Geigerin in einem großen Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ mit dem Fazit: „Es ist wahrlich an der Zeit, diese einzigartige Musikerin, zweifellos eine der ganz großen Geigerinnen unserer Zeit, allseits zu präsentieren und zu feiern.“ Mit Blick auf ihr Schaffen würdigt er „ihre Kunst unvoreingenommener Klarheit, vorbildlicher Artikulation und rhythmischer Präsenz, einer vom ersten bis zum letzten Ton konzentrierten Spannung in Tongebung, Phrasierungsintelligenz und jeweiliger Stückübersicht“. Und empfiehlt das Kasseler Festival Begegnungen.

Tianwa Yang und der neue Förderverein für das Festival laden zu sechs Konzerten ein. „Tiefsinnig und ergreifend“, so Yang, geht es mit dem zeitgenössischen Komponisten Jörg Widmann los, dessen „Sieben Abgesänge auf eine tote Linde“ etwa kombiniert werden mit Schostakowitschs „Romanzen-Suite“, einem „wunderbaren Spätwerk“, sowie Schumanns Klaviertrio Nr. 1, das „viel Hoffnung spendet“.

Schon Tradition haben die „Dunkelkonzerte“ im Museum für Sepulkralkultur, bei denen in „intensiven 70 Minuten“ ein Bogen der Werke gespannt werden soll, teils auch satzweise. Von Guillaume Lekeu ist ein Streichquartett nach dem Matthäus-Evangelium zu entdecken, eine „spätromantische Geste“ bei Ysaÿes Streichtrio.

Pianist Markus Becker wird improvisieren, Viktor Ullmanns im Konzentrationslager entstandene „Lieder der Tröstung“ setzen einen heilenden Akzent, „das sind ganz feine Lieder mit schönem Text“. Mit der Sopranistin Caroline Melzer verbindet Tianwa Yang Begeisterung für neue Musik.

Ein Abend im Hallenbad Ost ist der Musik vor 100 Jahren gewidmet, „es ist unglaublich, was es damals gab“, sagt Yang. Und hat Werke von Fauré, Ravel, Milhaud, Antheil, Honegger, Margarete Schweikert und Arnold Bax ausgewählt – zwischen Impressionismus, Spätromantik und Provokation.

Zu Highlights in den weiteren Konzerten gehört das Klarinettenquintett von Carl Maria von Weber sowie das Klavierquintett f-Moll von César Franck. Lieder Benjamin Brittens erklingen im Abschlusskonzert und den Schlussakzent setzt eine spätere Fassung von Brahms Klaviertrio Nr. 1, das der Komponist in Erinnerung an seine Zeit mit Clara und Robert Schumann verfasst hat.

Tianwa Yangs Gäste sind: Lena Neudauer (Violine), Lech Antonio Uszynski (Viola), Valentino Worlitzsch (Violoncello), Caroline Melzer (Sopran), Kilian Herold (Klarinette), William Youn (Klavier) und Markus Becker (Klavier).

Die Termine:

4. August, 20 Uhr: „Abgesänge - Abendstimmung in der Musik von Widmann, Schostakowitsch und Schumann“, UK 14, Untere Karlsstraße 14

5. August, 21.30 Uhr, „Dunkelkonzert 1 – Ruhevolles, um den Tag ausklingen zu lassen: Werke von Bruch, Berg, Ysaÿe und Lekeu“, Museum für Sepulkralkultur



6. August, 17 Uhr: „An die Freundschaft - Ausdruck von Freundschaft und Verbundenheit bei Mozart, Weber und Franck“, UK 14



11. August, 20 Uhr: „Vor 100 Jahren – Wie die musikalische Welt vor 100 Jahren klang, erzählen Fauré, Milhaud, Antheil u.a.“, Hallenbad Ost



12. August, 21.30 Uhr: „Dunkelkonzert 2 – Musik zum Trösten, Heilen und Erinnern und Klänge von Ullmann, Grieg, Mahler u.a.“, Museum für Sepulkralkultur



13. August, 17 Uhr: „Tell me the truth about love“. Die Liebe und ihre zahlreichen Facetten bei Brahms, Korngold, Chaussan und Bridge.



Karten: Kartenservice unserer Zeitung, unter Tel. 0561/3164500 und festival-begegnungen.de