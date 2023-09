Westfälisches Landestheater zeigt Stück über Lübcke-Mord

Von: Bettina Fraschke

Bei der Probe: Regisseur Christian Scholze (links) mit den Darstellern Neven Nöthig (Walter Lübcke) und hinten von links: Ulrike Volkers (Irmgard Braun-Lübcke), Helge Salnikau (Stephan Ernst) und Alexander Ritter (Markus H.). © Volker Beushausen/NH

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel hat ein Stück über den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erarbeitet. Schulen können die Produktion einladen.

Drei Sätze, die berühmt geworden sind: „Ich muss sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten. Wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist.“ Mit dieser Aussage reagierte Regierungspräsident Walter Lübcke 2015 bei einer Bürgerversammlung zu einem geplanten Flüchtlingsheim in Lohfelden auf Störer und Provokationen.

In der Folge wurde das Video mit seiner Rede im Internet veröffentlicht – Lübcke stand im Zentrum einer Hetzkampagne. Vier Jahre später wurde er auf seiner Terrasse ermordet. Der Rechtsextremist Stephan Ernst hat die Tat gestanden.

Das Westfälische Landestheater in Castrop-Rauxel hat nun ein Theaterstück über Walter Lübcke und seine Ermordung entwickelt, das am Mittwoch Premiere hatte. Es wird von der Familie Lübcke und der Landeszentrale für Politische Bildung Nordrhein-Westfalen unterstützt. Schulen können die Produktion zu sich einladen – verpflichtend gehört dann ein thematisch passender Workshop dazu. Aber auch andere Orte können das Theater engagieren, das Stück bei sich aufzuführen – das ist das Prinzip des Westfälischen Landestheaters, das mit dem Dramaturgen Christian Scholze seit einigen Jahren das Profil entwickelt hat, sich mit brisanten aktuellen politischen Themen auf der Theaterbühne auseinanderzusetzen.

Scholze hat selbst das Stück „Man muss für Werte eintreten. Der Mord an Walter Lübcke“ geschrieben, ist der Dramaturg der Produktion und führt auch Regie. Vier Personen sind auf der Bühne, sie spielen Walter Lübcke (Neven Nöthig) und seine Frau Irmgard Braun-Lübcke (Ulrike Volkers) sowie die Rechtsterroristen Stephan Ernst (Helge Salnikau) und Markus H. (Alexander Ritter). Die beiden Welten befinden sich stets gleichzeitig auf der Bühne, kommen aber nie miteinander in Berührung, erklärt Scholze: „Ich wollte die Tragik herausarbeiten, dass Lübcke nicht bewusst war, dass sich so viel Hass und Protest auf ihn fokussiert.“ Der Beginn ist auf der Terrasse von Lübckes Wohnhaus in Istha in der Tatnacht – „ich musste mir ein Alltagsleben ausdenken, Szenen, die sich vielleicht in jeder Ehe so ereignen können“.

Bei den Terroristen war es für Christian Scholze schwierig, den Punkt zu greifen, an dem jemand, auch wenn er gewaltbereit ist, tatsächlich einen Mord begeht. „Gab es zuvor offenbar spontane Ausraster, haben wir es hier mit einem geplanten Mord zu tun.“ Der Autor habe vor allem damit gerungen, Stephan Ernst ein Profil zu geben. „Ich habe mir die Frage gestellt, welches Bild seine Kinder von ihm haben, wie sein Familienbewusstsein aussieht und dann eben, wie er den Entschluss zum Mord gefasst hat.“

