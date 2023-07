Gefeierte Premiere: Musical „My Fair Lady“ bei den Bad Gandersheimer Domfestspielen

Von: Kirsten Ammermüller

Wird sie zur Lady?: Professor Higgins (Guido Kleineidam, links) will aus dem Blumenmädchen Eliza (Miriam Schwan) eine feine Lady machen und geht mit Oberst Pickering (Frank Bahrenberg) eine Wette ein. © Julia Lormis

Wie wird aus dem „Ie“ in „Es grient so grien wenn Spaniens Bliehten bliehen“ ein „Ü“? Das Musical „My Fair Lady“ feiert Premiere in Bad Gandersheim und fand großen Zuspruch beim Publikum

Bad Gandersheim – Was macht ein Blumenmädchen aus dem Londoner Slum zu einer Lady, die im Umgang mit Adel und Diplomaten zu bestehen weiß? Professor Higgins meint: „Die Sprache macht den Menschen, die Herkunft macht es nicht.“ Damit vertritt er zweifelsohne edle Ansichten, die er kurzerhand in einer Wette mit seinem Freund Oberst Pickering zu beweisen sucht. Binnen sechs Monaten will er aus dem einfachen Blumenmädchen Eliza Doolittle eine Dame machen, die er auf dem Diplomatenball in die Gesellschaft einführen möchte. Bemerkt jemand, dass es sich bei der Lady nicht um eine Angehörige der obersten Schicht handelt: Wette verloren. Bemerkt es niemand: Wette gewonnen. So einfach, so vertrackt.

Alfred P. Doolittle (Frank Bahrenberg, ganz rechts) feiert mit seinen Saufkumpanen (Jessica Trocha, von links, Domenik Müller und Ben Ossen) © Julia Lormis

Die Bad Gandersheimer Domfestspiele holen mit „My Fair Lady“ eines der erfolgreichsten Musicals auf die Bühne. Vorlage ist George Bernard Shaws Theaterstück „Pygmalion“, das Musical von Frederick Loewe wurde 1956 am Broadway uraufgeführt. Regisseur Achim Lenz setzt für die Domfestspiele ganz auf den Charme des in den 1920er-Jahren spielenden Stücks. Die Kostüme (Ausstattung Sandra Becker) sind traditionell, es gibt keinen Versuch, das Stück in heutige Wertevorstellungen zu übertragen. Das gelingt auch, weil Shaw bereits 1912 mit seinem „Pygmalion“ sozialistische und feministische Ansichten vertrat. Vielmehr wird auf die feine Zeichnung der Rollen gesetzt, die alle Darsteller mit den unterschiedlichsten Prägungen auszufüllen wissen.

GandersheimerDomfestspiele_MyFairLady2023-28.jpg © Julia Lormis

Da ist Eliza Doolittle, die Miriam Schwan sehr selbstbewusst, aber mit einnehmender Bodenständigkeit ohne Naivität verkörpert. „Nur en Zimmerchen irjendwo“, mehr braucht sie nicht. Für den Sprachforscher Professor Henry Higgins – überzeugend nerdig und schrullig von Guido Kleineidam gespielt – ist sie aber die „fleischgewordene Beleidigung der Muttersprache“. Geduldig-penetrant, sein Gegenüber in die Verzweiflung treibend, versucht er bei Eliza das „Ie“ in „Es grient so grien, wenn Spaniens Bliehten bliehen“ durch ein „Ü“ zu ersetzen. Frank Bahrenberg mimt den fürsorglich zugewandten Oberst Pickering und Dirk Hinzberg schlüpft in die Rolle der Mrs. Pearce, die er mit seinen beinahe zwei Metern Körpergröße überzeugend ausfüllt. Auch Sven Olaf Denkinger brilliert in der Rolle von Elizas Vater Alfred P. Doolittle. Mit seinen Saufkumpanen (Domenik Müller, Ben Ossen, Jessica Trocha und Nadine Kühn) weiß er „mit ‘nem kleenen Stückchen Glück“ andere für sich sorgen zu lassen. Die Choreografien von Dominik Müller sorgen für viel Schwung.

Hervorzuheben ist die Musik. Eigentlich für ein großes Orchester geschrieben, arrangiert Ferdinand von Seebach die Stücke für eine kleine Jazzband, die zwar verdeckt spielt, aber auf der Bühne vor der Stiftskirche Platz findet. Beliebte Songs wie „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“, in dem Miriam Schwan die mühsam erlernten Vokale „ei“ und „au“ befreit im Scatgesang trällert und „Es grünt so grün“ wirken entstaubt, laden zum Mitwippen ein, bleiben aber den eingängigen Melodien von Loewe treu, verhaken sich im Ohr.

Die Wette wird bekanntlich von Professor Higgins gewonnen, Oberst Pickering gratuliert: „Sie sind’s, der es geschafft hat“. Eliza aber wendet sich von dem selbstsüchtigen und egoistischen Wissenschaftler ab, der bis zuletzt an dem von ihm geformten Bild hängt: „Ich bin gewöhnt d’ran, wie sie spricht, gewöhnt an ihr Gesicht.“ Das Publikum war sich am Ende einig, erhob sich von den Stühlen und spendete Ovationen.

Service Alle Termine sowie Infos und Tickets gibt es hier