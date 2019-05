Beliebter Satiriker und Sänger stirbt mit 57 Jahren - Das ist zur Todesursache bekannt

Wiglaf Droste verstarb an kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 57 Jahren.

Schriftsteller und Sänger Wiglaf Droste wurde nur 57 Jahre alt. Er starb im fränkischen Pottenstein nach einer kurzen, schweren Krankheit.

Update vom 17. Mai, 9.16 Uhr: Nicht nur in den sozialen Netzwerken ist die Trauer um Wiglaf Droste groß. Auch die deutsche Medienlandschaft zeigt sich sehr betroffen über den Tod des „begnadeten Polemikers“, wie etwa der Bayerische Rundfunk schreibt. Insgesamt herrscht Einigkeit darüber, dass der bekannte Satiriker „viel zu früh gestorben“ ist. Die genaue Todesursache ist weiterhin nicht bekannt, im Moment ist lediglich von „kurzer, schwerer Krankheit“ die Rede.

Update 13.54 Uhr: Auf Twitter überschlagen sich die Beileidsbekundungen zu Wiglaf Droste. Die Follower ehren seine Texte und sein Lebenswerk. Zur genauen Todesursache wurde bisher noch nichts bekannt.

Wiglaf Droste ist tot. Das ist furchtbar ungerecht. An die Jüngeren: falls Ihr ihn nicht kanntet, lest als erstes den von @andre_anchuelo verlinkten Text. Es gibt ihn auch als Audio, vielleicht kann jemand den Link hier reinwerfen. #Droste #WiglafDroste https://t.co/yck4hoOQG1 — Jutta Ditfurth (@jutta_ditfurth) 16. Mai 2019

Ursprünglicher Artikel: Wiglaf Droste ist tot

Der Schriftsteller und Sänger Wiglaf Droste ist Zeitungsberichten zufolge im Alter von 57 Jahren gestorben. Wie die "Junge Welt" am Donnerstag unter Berufung auf Informationen aus dem engsten Familienkreis berichtete, erlag Droste am Mittwochabend im fränkischen Pottenstein einer kurzen, schweren Krankheit. Die "Leipziger Volkszeitung" berief sich in ihrem Bericht über den Tod des Satirikers auf Angaben aus Freundeskreisen.

Der 1961 im nordrhein-westfälischen Herford geborene Droste lebte laut "Leipziger Volkszeitung" seit etwa eineinhalb Jahren bei einer Freundin in Pottenstein und schrieb bis zuletzt an neuen Texten. Darüber hinaus hatte er demnach auch noch eine Wohnung in Leipzig, seiner Wahlheimat seit 2006.

Wiglaf Droste schrieb für mehrere Zeitungen

Droste schrieb im Laufe seiner Karriere für mehrere Zeitungen, darunter seit 1994 regelmäßig für die "Junge Welt". Seit Januar 2011 hatte er in dem Blatt eine tägliche Kolumne. Zuletzt berichtete er der Zeitung zufolge in der Kolumne vom Eheglück in Franken. Erst im vergangenen Jahr erhielt Droste zusammen mit Pit Knorr den Satirikerpreis "Göttinger Elch". Doch auch als Sänger war Droste bekannt. Zusammen mit Bela B von den Ärzten brachte er 1989 seine erste Single mit dem Titel "Grönemeyer kann nicht tanzen" heraus.

afp