Mit Geschichten in Zaubergärten und auf Kletterbäume

Von: Mark-Christian von Busse

... und Maria Winter. © 89tasten.de

Das Sparda-Erzählfestival entführt ab Sonntag in Schauenburg und Kassel in ein „Blätterrauschen“.

„Ohne Erzählen würden wir nicht funktionieren und nicht lebendig bleiben“, sagt Gudrun Rathke. Das Sparda-Erzählfestival, das die in Kassel lebende österreichische Erzählerin auch in diesem Jahr wieder organisiert, führt unter dem Motto „Blätterrauschen“ zu einer wichtigen Wurzel der Erzählkunst: in Märchenwälder, unter mächtige Bäume, in blühende Zaubergärten.

Los geht es am Sonntag, 17. September, 16 Uhr, in der Schauenburger Märchenwache. „Was wäre der Wald für uns ohne die Märchen?“, fragen Heiner Boehncke und Gudrun Rathke. Während der Literaturwissenschaftler kulturgeschichtliche Hintergründe aufblättert, entführt die Erzählerin in den Wald – in einen Ort voller Gefahren, der stets die menschliche Fantasie anfachte.

Drei Festival-Abende, Beginn jeweils um 20 Uhr, finden in der Sparda-Filiale Kassel statt. Am Donnerstag, 21. September, entführt Christiane Willms, Professorin im Fach Sprechen und Sprachgestaltung in Graz, in berückende Zaubergärten. „Gänsehaut-Erlebnisse“ verspricht Gudrun Rathke: „Das wird sehr stimmungsvoll.“

Am zweiten Abend, „Die Bäume der Kindheit“ (Freitag, 22.9.), ist sie selbst beteiligt – gemeinsam mit der aus den Niederlanden stammenden Erzählerin Maria Winter (Ulm) erobert sie die Kletterbäume der Kindheit und sucht verwunschene Orte der Überlieferung auf. Das Programm „Vom Gießen und Sprießen“ (Samstag, 23.9.) gestalten Julia Klein (Bremen) und Reiner Müller (Hildesheim) gemeinsam mit dem Saxofonisten Jakob Jentgens. Es geht um Glücksklee, grüne Daumen und das Wispern der Bäume am Wegesrand. Jentgens wird auch dabei sein, wenn am Samstag, 23. September, 11 bis 13 Uhr, Reiner Müller, Julia Klein, Maria Winter und Gudrun Rathke auf der Treppenstraße Geschichten verschenken („Was uns blüht – Storys to go“).

„Das hat sich zu einem Highlight des Festivals entwickelt“, sagt Rathke. „Das ist direkt, unmittelbar und bodenständig“ – und halte viele Zufallszuhörer fest. Sie ist auch schon begeistert davon, welche brillanten Geschichten beim Sparda-Schreibwettbewerb in der Johann-Friedrich-Krause-Schule in Schauenburg entstanden sind. Präsentiert werden sie am Samstag, 23. September, 15.30 Uhr, in der Sparda-Filiale.

Zum Festivalabschluss am Sonntag, 24. September, 11 Uhr, kommt Wilhelm Bode ins Bali-Kino. Der Forstwirt und Jurist kämpft für einen Wald, der nicht von ökonomischen Zielen geprägt ist. Thema der Literaturmatinee mit Heiner Boehncke, der in einem Forsthaus aufgewachsen ist: „Waldwissen – Über den Umgang mit dem Wald.“

Und dann ist da noch das „Wunder und Geschenk der Pandemie“, so Gudrun Rathke: der Erfolg der Erzählkunst-Podcasts. Unter den Titeln „Blätterrauschen“ und „Zauberwald“ haben hr2-kultur und das Festival frei erzählte neue Geschichten für Erwachsene und Kinder produziert. Zu hören in der ARD-Audiothek.

Anmeldung für die Abendveranstaltungen (Eintritt frei) in der Sparda-Filiale, Friedrich-Ebert-Straße 4, unter sparda-hessen.de

Zu Gast beim Erzählfestival: Christiane Willms ... © Bettina Malik