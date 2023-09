„Zeigen, dass Mut sich auch lohnt“ - Regisseur Wolfgang Groos über den Film „Enkel für Fortgeschrittene“

Von: Kirsten Ammermüller

Kommt gebürtig aus Kassel: Regisseur Wolfgang Groos © TOM TRAMBOW

Mit „Enkel für Anfänger“ feierte der gebürtig aus Kassel stammende Regisseur Wolfgang Groos 2020 einen Kinoerfolg. Damals nicht als Sequel angelegt, kommt morgen die Fortsetzung „Enkel für Fortgeschrittene“ in die Kinos. Wie es zu dem zweiten Teil kam und was ihn daran gereizt hat, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.I

Herr Groos, welche Rollen haben Ihre Großeltern in Ihrem Leben gespielt?

Schon eine recht große Rolle. Ich bin in Kassel geboren und dann in Ahnatal aufgewachsen. Wir sind vier Kinder und die Großeltern lebten in Marburg. Wir sind häufiger bei den Großeltern gewesen. Die hatten ein sehr schönes Haus in der Altstadt von Marburg.

Gab es denn damals auch schon den Grundsatz, dass bei den Großeltern andere Regeln gelten als daheim?

Absolut. Aber nicht wie man vermutet, denn sie waren eigentlich strenger als meine Eltern. Für die war es verwunderlich, dass wir dort alles konnten - uns benehmen, Ordnung halten in den Zimmern, in denen wir waren - das war alles wieder weg, sobald wir wieder zu Hause waren. Das ist bei meinen Kindern heute aber auch noch genauso.

Fortsetzungen im Kino haben es nicht immer leicht. Was hat Sie an dem Drehbuch zu „Enkel für Fortgeschrittene“ überzeugt, den zweiten Teil zu „Enkel für Anfänger“ zu machen?

Das war vor allem die Herangehensweise, wie das von Anfang an mit dem Produzenten Uli Putz und Jakob Claussen, dem Drehbuchautor Robert Löhr und Studiocanal angegangen wurde. Wir waren uns alle einig, dass die Geschichte noch nicht fertig erzählt ist und haben geschaut, ob wir noch eine gute Story dafür haben. Das war alles sehr ergebnisoffen und wir wollten das nur machen, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass es nur ein warmer Aufguss ist, sondern wir wirklich etwas Neues zu erzählen haben.

Wo haben Sie dann angesetzt?

Wir haben schnell gemerkt, dass die Figuren, die wir im ersten Teil entworfen haben, vor allem durch die Besetzung mit Barbara Sukowa, Heiner Lauterbach und Maren Kroymann, ganz viel Tiefe haben. Aber auch die Rolle von Günther Maria Halmer, der als Stellvertreter für einen großen Anteil von Senioren immer wieder sehr schöne komödiantische Momente reingebracht hat. Wir haben dann ziemlich bald die Schauspieler eingebunden und gefragt, ob sie überhaupt Interesse haben, das noch weiterzumachen - und glücklicherweise hatten sie das.

Vom Mutter-Tochter-Konflikt, gleichgeschlechtlicher Liebe, Sex im Alter, bis hin zum Tod verhandelt der Film zahlreiche Themen. Wie ist es Ihnen gelungen, jedem Thema genau so viel Raum zu geben, wie es braucht?

Das ist natürlich ganz viel Drehbucharbeit. Für mich gibt es ein Überthema und das ist das Thema Mut. Also, dass man mutig sein kann, wie Karin, die versucht alte Strukturen aufzubrechen und schaut, ob es noch andere Strukturen gibt, in denen man glücklich sein kann. Oder den Mut dazu zu haben, alte Wunden, wie die von Philippa mit ihrer Tochter anzugehen, und zum Glück noch rechtzeitig. Genauso mutig ist es auch im Alter – und da ist es egal, ob es gleichgeschlechtlich ist oder nicht – es zuzulassen, sich noch einmal zu verlieben. Das ist für mich so das übergeordnete Gefühl, zu zeigen, dass Mut sich auch lohnt und dass Mut, egal in welchem Alter, nicht einfach ist. Und genau da hat man dann das Moment, was einen Bogen zu anderen Generationen schlägt.

Ist „Enkel für Fortgeschrittene“ als Familienfilm angelegt?

Während „Enkel für Anfänger“ noch als Seniorenkomödie angelegt war, haben wir in den Auswertungen und Rückmeldungen gemerkt, dass es ganze Familien anspricht. Und ich glaube, der zweite Teil ist noch mehr ein Familienfilm, weil auch die Figuren der Jugendlichen noch mehr in den Fokus gerückt sind. Im Kino wird dieses gemeinsame Gefühl einer Komödie noch einmal potenziert. Gemeinsam zu lachen, ist doch anders, als sich nur alleine zu freuen. Das ist bei einem Drama nicht so entscheidend, aber bei einer Komödie kann einem das einen echten Mehrwert geben. Deshalb glaube ich, dass es ein echtes Kinoerlebnis ist. Es ist ein bisschen wie Rudel-Gucken bei einer WM.

Ist es leichter, das Publikum zum Lachen oder zum Weinen zu bringen?

Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, eine Komödie zu machen, ist viel schwerer, als die meisten Menschen denken. Auf der Buchebene müssen die Dinge zünden, sie dürfen aber nie aufgesetzt wirken und müssen aus den Figuren herauskommen. Das Drama kann ich durch viele von außen kommende Einflüsse und Unglücke nach oben drehen.

Beides zu verbinden ist dann die Königsdisziplin.

Ja, ich habe ja auch die Serie „Faking Hitler“ mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu gemacht. Da fand ich das auch sehr spannend, es als Biopic anzulegen und das Ganze nicht wie bei „Stonk“ in eine satirische Weise zu drehen. Sondern dass das Komische über die Absurdität der wahren Ereignisse gekommen ist. Das sind die Art der Komödien, die mir mehr liegen.

Was Ihnen auch liegt, sind Filme mit und für junge Menschen zu machen. Was reizt Sie daran?

Bei „Enkel für Fortgeschrittene“ ist es ja die Kombination, die perfekt ist. Da gibt es die erfahrenen Schauspieler, sei es ein Johannes Allmayer oder Marie Burchard, wirklich fantastische Schauspieler. Die inszeniere ich ganz anders als die jungen Nachwuchstalente. Aber hier konnte ich mir aus beiden Welten das Beste holen. Was das Tolle an jungen Schauspieler ist, dass sie sehr wahrhaftig und pur sind. Im Casting entscheiden wir uns immer für diejenigen, die uns nicht etwas vormachen.

Wie gehen Sie dabei vor?

Die Kunst des Spielens ist, dass man das Spielen nicht erkennt. Mit Kindern und Jugendlichen arbeite ich ganz viel mit Als-ob-Adaptionen. Beispielsweise hatte ich bei den „Vampirschwestern“ ein Mädchen die Rhythmische Sportgymnastik auf hohem Niveau betrieben hat. Da habe ich die Möglichkeit, sie gedanklich in eine Situation zu bringen, in der sie sehr enttäuscht war. Erwachsene Schauspieler können das selbst herstellen, so ein Gefühl, dass sie sich in Gefühle hineinversetzen und das mit eigenen Emotionen kombinieren.

Und was erhoffen Sie sich, mit welchem Gefühl die Zuschauer aus „Enkel für Fortgeschrittene“ kommen?

Ich wünsche mir, dass die Zuschauer super unterhalten, fröhlich und aber auch emotional berührt aus dem Kino kommen.

Zur Person Wolfgang Groos (55) wurde in Kassel geboren und ist in Ahnatal-Weimar aufgewachsen. Er hat an der Goetheschule sein Abitur gemacht und ist danach als Volleyballer zu einem Zweitligisten nach Hamburg gegangen. Dort begann er Medizin zu studieren, kam dann aber zum Film. Ab 1996 arbeitete er als Regieassistent und absolvierte den Studiengang Producer. Als Regisseur war er an verschiedenen TV-Produktionen beteiligt, mit „Hangtime – Kein leichtes Spiel“ (2009) feierte er sein Kinodebüt. 2021 drehte er die Miniserie „Faking Hitler“. Wolfgang Groos lebt mit seiner Familie in Köln.