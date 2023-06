Zucchini Sistaz: Das gemüsegrüne Tico-Tico-Gefühl

Von: Bettina Fraschke

Sorgten für allerbeste Stimmung: Die Zucchini Sistaz mit von links Sinje Schnittker, Jule Balandat und Tina Werzinger beim Auftritt in Vellmar. © dieter schachtschneider

Mitreißender Auftritt der schrägen „Damenkapelle“ in Vellmar: Die Zucchini Sistaz brachten den Saal bei Sommer im Park zum Tanzen.

Vellmar – Wenn das Pi-Pa-Paddelboot bis an die Copa-Copacabana schippert und der Bademeister Basti aus Bad Bentheim im Tico-Tico-Takt auf einen Rum mit Coca-Cola vorbeischaut, dann sind die Zucchini Sistaz in Bestform. Sie ließen am Montag mit ihrem herrlich witzigen und schwungvollen Showprogramm „Tag am Meer“ bei Sommer im Park das halbvolle Vellmarer Festzelt wackeln. Die hellauf begeisterten Besucher jubelten, am Ende tanzten alle mit und gaben sich der karibischen Sause hin. Kompliment für jene Zuschauerin, die als erste auf die Bühne stieg und mit den drei quirligen Multimusikerinnen mitgeschwoft hat.

Dabei fing alles noch ganz klassisch an, die „Damenkapelle“, wie sich die drei Münsteranerinnen nennen, flocht musikalische Swing-Girlanden – mal adrett, mal frech – zu gemüsegrünen Gewändern und Matrosenhütchen. Mit ihrer gestopften Trompete bugsierte sich Sinje Schnittker klanglich in Richtung Dixieland-Jazz, Jule Balandat groovte auf dem Kontrabass und Tina Werzinger zimmerte an der Gitarre die rhythmische Struktur dazu. Dazu lässiger Satzgesang, witzige Songtexte und Staunen, wenn Sinje „Schnittchen“ Schnittker souverän Posaune, Klarinette, Glockenspiel, Kastagnetten, Rassel, Melodika und Schneckenhorn-Trompete bediente, gern auch mal gleichzeitig.

Die – etwas langen – Zwischenmoderationen führten die großartigen Gemüsegrazien auch zu Charles Trenets Hymne „La Mer“, in der das Werden und Vergehen der Wellen metaphorisch aufgeladen wird – hier präzise auf der Grenze zwischen Ernst und Ironie balancierend.

Nach der Pause präsentierten sich die schrägen Sistaz im Hula-Hula-Showfummel mit Blütenkränzen im Haar und servierten ein paar derart rasante musikalische Piña Coladas, dass das Verzücktheitslevel im Publikum ähnlich stieg wie der Promillepegel, wenn man die Tropendrinks tatsächlich intus hätte. Calypso, Bossa Nova, Rumba oder hawaiianische Ukulelenmelodien erklangen aber stets im popkulturell durch die Fernweh-Sounds der 40er/50er-Jahre-Schlager verwandelten Stil. Zu den Höhepunkten gehörte der Neue-Deutsche-Welle-Klassiker „Monotonie“, der hier aus der „Melancholie unter Palmen“ heraus mit ein paar akustischen Cocktailschirmchen aufgepeppt wurde. Um die aufgekratzte Menge am Ende einzufangen, bescherten die Zucchini Sistaz dem Saal einen Gänsehausmoment mit Rio Reisers „Halt dich an deiner Liebe fest“, der mit Ukulele heiter geriet, ohne seine Schwermut zu leugnen.

